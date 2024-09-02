تباطؤ نمو الاقتصاد التركي أكثر من المتوقع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً أقل من التوقعات، وبلغ 2.5 % في الربع الثاني من العام، ما يعكس تباطؤ الاقتصاد، في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.
وذكرت البيانات أيضاً، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، نما 0.1 % عن الربع السابق، على أساس معدل موسمي، وفي ضوء عوامل التقويم.
وفي استطلاع ((رويترز))، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في الربع الثاني، مع نمو 3.35% في عام 2024 ككل.
وأشار معهد الإحصاء التركي، إلى أن النمو بلغ 6.5% في قطاع البناء، فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك، نمواً 3.7%، وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4%، مع زيادة قدرها 7.4% في أنشطة الخدمات الأخرى. وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3%، من 5.7%، إذ ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي، ودفعت الأسر نحو الشراء، توقعاً لارتفاع التضخم بصورة أكبر.
وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1%، من 4.5%، رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسين، والزلزال الذي وقع في فبراير.
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