تباطؤ نمو الاقتصاد التركي أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً أقل من التوقعات، وبلغ 2.5 % في الربع الثاني من العام، ما يعكس تباطؤ الاقتصاد، في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.

وذكرت البيانات أيضاً، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، نما 0.1 % عن الربع السابق، على أساس معدل موسمي، وفي ضوء عوامل التقويم.

وفي استطلاع ((رويترز))، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في الربع الثاني، مع نمو 3.35% في عام 2024 ككل.

وأشار معهد الإحصاء التركي، إلى أن النمو بلغ 6.5% في قطاع البناء، فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك، نمواً 3.7%، وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4%، مع زيادة قدرها 7.4% في أنشطة الخدمات الأخرى. وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3%، من 5.7%، إذ ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي، ودفعت الأسر نحو الشراء، توقعاً لارتفاع التضخم بصورة أكبر.

وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1%، من 4.5%، رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسين، والزلزال الذي وقع في فبراير.