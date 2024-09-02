«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» تستحوذان على حصة إضافية بـ«جوردن تكنولوجيز»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي أن مشروعهما المشترك ((إنرسول)) استكمل الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.206 % في شركة جوردون تكنولوجيز، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وكانت الشركة أعلنت توقيع اتفاقية الاستحواذ في يونيو مقابل مبلغ 270 مليون دولار، لتصبح بذلك شركة إنرسول مالكة لحصة أغلبية في شركة جوردن تكنولوجي بنسبة 64.2 %. وأعلنت أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة في 9 يناير 2024 تأسيس مشروعهما ((انرسول)) في سوق أبوظبي العالمي.
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