«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» تستحوذان على حصة إضافية بـ«جوردن تكنولوجيز»

أعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي أن مشروعهما المشترك ((إنرسول)) استكمل الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.206 % في شركة جوردون تكنولوجيز، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت الشركة أعلنت توقيع اتفاقية الاستحواذ في يونيو مقابل مبلغ 270 مليون دولار، لتصبح بذلك شركة إنرسول مالكة لحصة أغلبية في شركة جوردن تكنولوجي بنسبة 64.2 %. وأعلنت أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة في 9 يناير 2024 تأسيس مشروعهما ((انرسول)) في سوق أبوظبي العالمي.