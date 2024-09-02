تعاون بين «نتورك إنترناشيونال» و«بنك زاند»

أعلنت ((نتورك إنترناشيونال))، عن توقيع اتفاقية مع ((زاند))، أول بنك رقمي في الإمارات، بهدف تعزيز وتوسيع الخدمات المالية لشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في المنطقة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، ((من خلال هذه الاتفاقية سيتسنى لـ((زاند)) تحقيق هدفه المتمثل في العمل كمسرع اقتصادي رقمي لشركات التكنولوجيا المالية، ما يتيح وصولاً سلساً إلى شبكات المدفوعات والخدمات المالية الرقمية المتقدمة)).