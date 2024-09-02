تعاون بين «نتورك إنترناشيونال» و«بنك زاند»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((نتورك إنترناشيونال))، عن توقيع اتفاقية مع ((زاند))، أول بنك رقمي في الإمارات، بهدف تعزيز وتوسيع الخدمات المالية لشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في المنطقة.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، ((من خلال هذه الاتفاقية سيتسنى لـ((زاند)) تحقيق هدفه المتمثل في العمل كمسرع اقتصادي رقمي لشركات التكنولوجيا المالية، ما يتيح وصولاً سلساً إلى شبكات المدفوعات والخدمات المالية الرقمية المتقدمة)).
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