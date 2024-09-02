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مالكة «تيك توك» تسعى لاقتراض 9.5 مليارات دولار

9/2/2024 7:27:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسعى شركة ((بايت دانس)) الصينية مالكة تطبيق ((تيك توك)) للحصول على قرض بقيمة 9.5 مليارات دولار من مصارف مختلفة، وفق ما نقلت وكالة ((رويترز)) عن مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أن مصرفي ((سيتي جروب)) و((جولدمان ساكس)) يتوليان مهمة تنسيق الحصول على التمويل الذي يبلغ أجله 3 سنوات مع إمكانية تمديده إلى خمس سنوات.

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