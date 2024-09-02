«صدى جدار الصمت» يفتتح «القاهرة التجريبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، أول من أمس الأحد، بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية بعرض ((صدى جدار الصمت)) لفرقة الرقص المسرحي الحديث من إخراج وليد عوني.
وكرم المهرجان في الافتتاح 12 شخصية مسرحية عربية وأجنبية من بينها الكاتبة السعودية ملحة عبد الله، والممثل العراقي ميمون الخالدي، والناقد البحريني يوسف الحمدان، والممثل المصري محمود حميدة، إضافة إلى الإماراتي إسماعيل عبد الله الذي اختير ((شخصية الدورة))، واسم الأكاديمي المصري الراحل علاء عبد العزيز الذي تحمل الدورة اسمه.
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