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«صدى جدار الصمت» يفتتح «القاهرة التجريبي»

9/2/2024 7:27:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، أول من أمس الأحد، بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية بعرض ((صدى جدار الصمت)) لفرقة الرقص المسرحي الحديث من إخراج وليد عوني.

وكرم المهرجان في الافتتاح 12 شخصية مسرحية عربية وأجنبية من بينها الكاتبة السعودية ملحة عبد الله، والممثل العراقي ميمون الخالدي، والناقد البحريني يوسف الحمدان، والممثل المصري محمود حميدة، إضافة إلى الإماراتي إسماعيل عبد الله الذي اختير ((شخصية الدورة))، واسم الأكاديمي المصري الراحل علاء عبد العزيز الذي تحمل الدورة اسمه.

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