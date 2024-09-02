«ديدبول أند وولفرين» في صدارة شباك التذاكر

(MENAFN
- Al-Bayan)
حافظ فيلم ((ديدبول أند وولفرين)) على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية هذا الأسبوع، بعدما حقق إيرادات تناهز 15.2 مليون دولار، في عطلة نهاية الأسبوع السادسة منذ بدء عروضه، على ما أفادت الأحد الأرقام الأولية لشركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.
وبات هذا العمل الكوميدي من عالم ((مارفل)) للأبطال الخارقين الذي يؤدي بطولته النجمان رايان رينولدز (في دور ديدبول) وهيو جاكمان (في شخصية وولفرين) قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة 1.3 مليار دولار من الإيرادات على مستوى العالم.
MENAFN02092024000110011019ID1108628429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.