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«ديدبول أند وولفرين» في صدارة شباك التذاكر

9/2/2024 7:27:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ فيلم ((ديدبول أند وولفرين)) على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية هذا الأسبوع، بعدما حقق إيرادات تناهز 15.2 مليون دولار، في عطلة نهاية الأسبوع السادسة منذ بدء عروضه، على ما أفادت الأحد الأرقام الأولية لشركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

وبات هذا العمل الكوميدي من عالم ((مارفل)) للأبطال الخارقين الذي يؤدي بطولته النجمان رايان رينولدز (في دور ديدبول) وهيو جاكمان (في شخصية وولفرين) قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة 1.3 مليار دولار من الإيرادات على مستوى العالم.

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