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«فان ديو» يفوز بأبرز جوائز «أنغوليم للفيلم»

9/2/2024 7:27:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فيلم ((فان ديو))، أول من أمس، بأبرز مكافآت مهرجان الفيلم الفرنكوفوني في أنغوليم (غرب فرنسا)، وهي جائزة ((فالوا دو ديامان)).

ويتناول هذا الشريط الروائي الطويل الأول للمخرجة لويز كورفوازييه أحلام شباب الريف وخيباتهم.

ويتمحور الفيلم الذي صوّر في منطقة جورا، حيث نشأت المخرجة الشابة، على حياة شاب ضائع نوعاً ما، يضطر ذات يوم إلى الاعتناء بشقيقته الصغيرة. وسعياً إلى كسب المال، يشارك ((توتون)) الذي يؤدي دوره كليمان فافريو في مسابقة أفضل جبنة كومتيه comte في المنطقة.

وحرصاً على ضمان فوزه، يصمم على سرقة بضع عشرات من اللترات من الحليب الذي استُخدِم لإعداد الجبنة الفائزة في العام السابق.

لكنّ الأمور تتعقد عندما يقع في حب الشابة التي تنتج هذا الحليب ((ماري ليز)) وتجسد دورها مايوين بارتيليمي.

مهرجانوقالت لويز كورفوازييه خلال مهرجان ((كان)) الأخير، حيث عُرض الفيلم في قسم ((نظرة ما)): ((كنت أرغب حقاً أن أكتب فيلماً يدور حول المنطقة، وقد استلهمت بعض من نشأت معهم، وزملائي في القرية. كان من المهم أن يكون الممثلون غير محترفين من السكان المحليين الذين يجدون أنفسهم في القصة)).

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