المؤسسات الثقافية تستثمر طاقات الشباب لحماية إرث الأجيال

في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، يبرز دور الشباب كحراس للتراث الثقافي والهوية الوطنية. حيث تشكل المتاحف ومؤسسات التراث جسوراً تربط بين الماضي والمستقبل، محققة تواصلاً حيوياً بين الأجيال. ومع تزايد الوعي بأهمية التراث، يتزايد أيضاً التركيز على إشراك الشباب في جهود حماية هذا الإرث الغني من خلال جهود المؤسسات الثقافية في الإمارات التي تسعى إلى بناء جيل واعٍ بقيمة تراثه، وقادر على هذا الإرث إلى الأجيال القادمة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الإماراتي.

الروح الجماعية

((البيان)) التقت راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة البطولات بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي أكد أن إشراك الشباب في حماية التراث الثقافي غير المادي يعد من الأولويات الأساسية للمركز. وأوضح أن المركز يسعى من خلال برامجه المتنوعة إلى تأصيل الموروث في المجتمع الإماراتي وتعريف الشباب بقيمة تراثهم الوطني. وقال: إن معظم المبادرات التي يطلقها المركز تستهدف الشباب بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال المحاضرات التوعوية والورش في المدارس والجامعات، أو عبر البطولات التراثية مثل بطولة فزاع لليولة، التي تحولت إلى مدرسة تراثية بما تحتويه من فعاليات تعزز الروح الجماعية بين الشباب.

وأضاف: إن المركز يوفر للشباب فرصاً تدريبية وتطوعية من خلال فعاليات مثل رحلة الهجن، التي تتيح لهم تجربة تنقل الأجداد على ظهر الهجن في الصحراء، مشيرة إلى أن هذه التجارب تعزز لدى المشاركين قيماً أصيلة مثل الانضباط والاعتماد على النفس. كما أكد على دور إذاعة الأولى، الذراع الإعلامية للمركز، في الوصول إلى الشباب من خلال برامج تراثية تستهدفهم بشكل مباشر.

قيم التراث

وفيما يخص تحديات نقل التراث للأجيال المقبلة، أوضح أن الحفاظ على التراث يتطلب استدامة العمل ومتابعة دائمة، لافتاً إلى أن المركز يسعى لخلق تواصل مستمر بين الأجيال من خلال فعاليات مثل ماراثون اليوم الوطني للهجن، وبطولة فزاع لليولة للصغار، ومسابقات المتوصف للمدارس. وأشار إلى أهمية تعزيز مشاركة الشباب في جهود حفظ التراث من خلال مبادرات إعلامية مثل فيديوهات السنع التي تنتجها إذاعة الأولى وتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعد على إيصال قيم التراث والعادات إلى الشباب الأكثر تفاعلاً مع هذه الوسائل.

الحرف اليدوية

وتحدث المرشد السياحي محمد الجسمي، العامل في مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، عن تجربته والمسؤولية الملقاة على عاتقه كشاب إماراتي يسهم في نقل التراث للزوار والسياح، وأوضح أن عمله كمرشد ثقافي يجعله على تماس مباشر مع التاريخ الغني للإمارات، حيث ينقل للزوار معلومات قيمة عن حياة الأجداد وطبيعة معيشتهم. وأكد الجسمي على أهمية تشجيع الشباب على الانخراط في مجال السياحة الثقافية والتراثية، لتعريف الزوار بمناطق تراثية فريدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها منطقة الشندغة، مشيراً إلى أن التراث يمثل الهوية والتميّز الذي يميز المجتمع الإماراتي عن باقي المجتمعات.

وأضاف الجسمي أن الحفاظ على التراث يجب أن يتم من خلال برامج مبتكرة تستهدف تعليم الحرف اليدوية والعادات الأصيلة بطرق حديثة تجذب اهتمام الأجيال الشابة، مما يضمن استمرارية هذا الإرث ونقله إلى المستقبل.