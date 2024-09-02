صادرات الأزياء الإيطالية إلى الإمارات.. أناقة واستدامة وابتكار

أكد لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، أن إيطاليا هي ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، بفضل الدمج الناجح بين التصميم والإنتاج على أعلى مستوى، مع التركيز على الجودة العالية، واستدامة الأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس.

ووصلت صادرات إيطاليا من الموضة لدولة الإمارات، إلى 838 مليون يورو في عام 2023، وتشهد هذه الصادرات تزايداً مستمراً وتتسم بالأناقة والاستدامة والابتكار. وتمثل الموضة أيضاً القطاع الأكثر أهمية في الصادرات الرقمية، حيث تمثل حوالي 66% من صادرات السلع الاستهلاكية المصنوعة في إيطاليا عبر الإنترنت.

ويسلط ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن))، الذي انطلق أمس، ضمن فعاليات أسبوع دبي للموضة، نسخة ربيع وصيف 2025، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، ومجلس الأزياء العربي، الضوء على صادرات الأزياء الإيطالية المتنامية إلى دولة الإمارات، والتي وصلت إلى 378 مليون يورو، بحلول أبريل 2024 (بمعدل نمو سنوي يتجاوز 38%)، و838 مليون يورو في عام 2023 (بمعدل نمو سنوي يتجاوز 32.67%).

ويضم معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن))، 25 علامة تجارية إيطالية، تشمل فئات المنتجات المختلفة.

وتمكنت فئة منتجات الأحذية أن تبرز في عام 2024، كفئة رائدة في صادرات الأزياء الإيطالية إلى دولة الإمارات، حيث شكلت 29.15% من الحصة الإجمالية. وتأتي الملابس في المرتبة الثانية بنسبة 27.8%، تليها المنتجات الجلدية بنسبة 27.11%. ورغم أن الملابس المحبوكة كانت نسبتها أقل، إلا أنها لا تزال تمثل جزءاً كبيراً من الصادرات بنسبة 15.93%.