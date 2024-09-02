«الناشر الأسبوعي» تضيء على الترجمة والرواية والنشر

حاورت مجلة ((الناشر الأسبوعي))، في عددها الجديد الـ 71، المترجمة التركية ملاك دينيز أوزدمير، التي أكدت أن اللغة العربية غيّرت مسار حياتها، مشيرة إلى أن الأدب العربي لم ينل مكانته التي يستحقها على الخريطة الثقافية العالمية.

كما نشرت المجلة، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، حواراً مع الشاعرة والروائية الكولومبية بيداد بونيت، التي ترى أن ((الذاكرة تُشكّلنا، والفقد احتمال دائم)). ونشرت حواراً مع الروائية والمترجمة والملحنة المغربية، قمر أعراس، التي توظف إبداعاتها من أجل أجيال المستقبل.

وتضمن العدد الجديد موضوعات مرتبطة بصناعة النشر، منها مقال عن الأمريكية سيلفيا بيتش، ناشرة رواية جيمس جويس ((عوليس)) عام 1922، عبر مكتبة ((شكسبير وشركاه))، التي أسستها في باريس عام 1919، على الرغم من أن إصدار الرواية كان محظوراً في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وفي إيرلندا موطن الكاتب.

ونشرت المجلة استطلاعاً مع مؤلفين كشفوا فيه عن كتبهم الأقرب إلى قلوبهم، ومقالات ودراسات عن ثلاث شاعرات إسبانيات، وعن كتّاب من بولندا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا والبرتغال والأردن والمغرب ولبنان والسعودية ومصر.

وفي افتتاحية العدد، كتب أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، في زاويته ((أول الكلام))، مقالاً بعنوان ((الشارقة تُكرّم المترجمين))، تحدث فيه عن جائزة الشارقة للترجمة ((ترجمان))، التي انطلقت قبل سبع سنوات، قائلاً ((يأتي تكريم المترجمين وناشري أعمالهم وناشري الأعمال الأصلية، تطبيقاً لرؤية الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ضمن مشروع الشارقة الثقافي والتنويري، الذي يقوده سموه منذ خمسة عقود. وتأتي ((ترجمان)) الجائزة الأكبر من نوعها، تأكيداً على أهمية الترجمة في بناء قناطر التواصل بين الثقافات، والتقارب بين الشعوب)).

وتابع أنّ الجائزة التي تبلغ قيمتها مليوناً و400 ألف درهم، تأتي ((تشجيعاً للمترجمين ودور النشر، لمواصلة جهودهم في تعمير علاقات التواصل والتفاهم والتعاون بين مختلف الشعوب، بناء على توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي تؤكد دائماً على أهمية التبادل الثقافي في تعزيز القيم الإنسانية السامية، القائمة على الحوار المتكافئ بين الثقافات، واحترام الاختلاف والتنوّع والتعددية، وتقدير إسهامات الأمم في البناء والنهضة والتقدم)).

وأكد أحمد العامري أنّ جائزة ((ترجمان))، تكرّم ((المشاركين في نقل إنجازات الأمة العربية في حقول الأدب والفكر والعلوم والفنون إلى الآخر الإنساني، من خلال الترجمة، ليتعرّف العالم إلى الإسهامات الكبرى للأمة العربية في مسيرة البشرية)).

وفي الزوايا الثابتة في مجلة ((الناشر الأسبوعي))، كتب كلّ من الكتّاب والنقّاد والأدباء، خلود المعلا، الدكتور صالح أبو أصبع، الدكتور صلاح بوسريف، الدكتور حسن مدن، الدكتور محسن الرملي، علاء عبد الهادي، الدكتور وائل فاروق، والدكتورة نايدا مويكيتش. وتناولوا في مقالاتهم قضايا تتعلق بالتأليف والنشر والقراءة.

وفي زاويته ((رقيم))، كتب مدير التحرير، علي العامري، مقالاً بعنوان ((الناقد الأدبي بين السّبر والاستشراق))، تناول فيه واقع النقد العربي.

وقال إن ((مهمة استكشاف الأصوات الأدبية الجديدة، تقع ضمن عمل الناقد، فضلاً عن استكشاف النصّ وسبره وقراءته، وتحليل طبقاته على مستويات اللغة والأسلوب والمضمون والمرجعيات والتجديد والخصوصية، فضلاً عن الجوانب الفنية والجمالية الأخرى)).