كتّاب لـ «البيان»: بدايات التجارب الإبداعية مفتاح النجاح أو الإخفاق

تضع التجارب الأولى ومحطات البدايات العديد من الكتّاب والرواة والشعراء في مواقف مختلفة، تجعلهم إما يحيدون عن طريق الكتابة ويعتزلونها نهائياً، أو تكون حافزاً لهم لبداية ناجحة، والاستفادة من الهفوات أو النقد الذي تعرض له العمل، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، فالبعض لا يرضى بالنجاح مرة واحدة، كما لا يرضى بالهزيمة تماماً.

وعن التجارب الأولى، أكد الكاتب الروائي والمسرحي الإماراتي جمال مطر، أن بداياته كانت في المسرح، استهلها بتجربة مختلفة، حيث تعمد أن تكون المسرحية على شاطئ البحر، فكانت تجربة إخراجية استثنائية، وهي التي شجعته على تقديم كل تجاربه المسرحية اللاحقة، وألا يتوقف عند ذلك النجاح ويرضى به.

أما عن تجربة جمال مطر الأولى في مجال الرواية، فكانت نتاج سنوات من العمل الصحافي والمسرحي، ما جعلها جيدة في نظره، وليست أكثر من ذلك، فروايته الأولى ((كلب))، لم تتلقَ الكثير من النقد عليها، وقال: ((على الرغم من أنني شخصياً لم أكن أشعر بالرضا التام عنها، ولم اعتبرها عملاً كبيراً لي، وما جعلني أستمر ولا أتوقف، هو بحثي عن عمل أفضل وأهم، أرضى عنه بالفعل، لتأتي بعدها رواية ((ربيع الغابة))، التي اعتبرتها عملاً كبيراً وهاماً، وما زلت أظنها من الروايات الهامة في التجربة الإماراتية، وتلقيت عليها نقداً كبيراً، ربما أكثر من 5 نقاد كتبوا عنها بشكل جميل، وحتى من قرأ أجزاء منها، قالوا إنها جيدة وأعجبتهم)).

وأوضح أن البدايات حتماً تدفع بالخطوات التي تليها، سواء كان الكاتب راضياً عنها أو حتى المتلقي، فهو من يقرر الاستمرار، سواء لتقديم عمل يفوق عمله الأول نجاحاً، أو ليتغلب على العوائق التي واجهته في التجربة الأولى، إلا أنه كان محظوظاً في تجاربه الأولى، ولم يتلقَ ردود فعل سلبية عنها، وذلك أيضاً لم يجعله راضياً مكتفياً، بل ظل يبحث عن تقديم الأجمل.

وأضاف: ((كنت ولا أزال مقتنعاً أن البعض يكتب روايات لا فكرة أو قصة فيها، هي مجرد استعراض للغة وجماليات التعبير لديه، دون وقائع وأحداث جاذبة وممتعة، كتبت كلها على حساب اللغة والتحذلق، ليعوض الضعف في الأحداث، ببلاغة اللغة، وهي إشكالية أخرى، لذا نجد العديد من الشعراء الذين كتبوا الرواية لم ينجحوا فيها)).

((في انتظار الشمس))

الكاتبة والشاعرة الإماراتية صالحة غابش، ترى أن الإصدار الأول هو خطوة أولى لتعريف الكاتب بنفسه للقراء والجمهور بشكل عام، وعادة تكون مغامرة يقوم بها الكاتب، مشيرة إلى أن القراءات النقدية للتجربة الأولى، جداً مفيدة، فبالنسبة لها عند صدور ديوانها الأول ((في انتظار الشمس))، ضم مجموعة من القصائد العمودية والتفعيلة، وعكست بدايات تجربتها، وكتبت عنها قراءات نقدية مختلفة، فمنها المتزنة والمشجعة، ورأت فيه ميلاد شاعرة، فيما أن بعض القراءات النقدية أو النقاشات التي تمت خلال الندوات، أو تم نشرها، كانت ترى أن الديوان لا يرتقي للمستوى المطلوب.

وأضافت: ((أخذت كل القراءات النقدية واحتفظت بها، وقرأتها بتأنٍ، إلى أن صدر الديوان الثاني بعد 5 سنوات، فكانت ردود الأفعال مختلفة، لأنني بالفعل استفدت من كل تلك القراءات النقدية والآراء المختلفة، ووضعتها بعين الاعتبار، كانت بمثابة مؤشرات وإضاءات للطريق، تكشف عن الجانب الذي يحتاج منّي لاهتمام أكبر، فلما صدر الديوان الثاني، كنت أكثر اطمئناناً، والبعض تساءل كيف تمكنت من تحقيق تلك القفزة النوعية، فالتجربة الأولى هي مفتاح النجاح أو الفشل، وهي تجربة تحدد استمرار الكاتب، لأن البعض لا يستمر بسبب الآراء غير المتوقعة التي يواجهها، والبعض يراها سلماً للصعود والنهوض بالأفضل، ما دمت تحب التجربة، عليك أن تتحمل تبعات الرحلة، أياً كانت ردود الأفعال)).

تجربة وشغف

الكاتبة الإماراتية شيماء المرزوقي، اعتبرت أن الكتاب الأول أو التجربة الأولى لها، غير ناجحة نهائياً، وكانت ستؤدي بشغفها نحو الكتابة والتأليف، إلى الابتعاد تماماً عن المضمار.

وأضافت: ((كنت محظوظة ببعض العوامل التي ساعدتني على الخروج من تلك التجربة المريرة، إلا أنني أخشى أن هناك ممن توجه نحو الكتابة الإبداعية، وقرر الابتعاد عنها بسبب إخفاقات البدايات، وهو مبدع ومميز، أقول بأنني محظوظة، بالاستمرار في هذا المضمار الجميل الخلاب الرائع، لكن ما يؤلمني أن تجارب البعض سببت لهم إحباطاً وألماً، ودفعتهم لهجر الكتابة والتأليف تماماً، لذا كتابي الأول، كان عبئاً، ولم يكن داعماً لأي خطوة لاحقة)).

تشجيع كبير

واعتبرت المرزوقي الكتاب الأول لها عبئاً عليها، حيث لاقت تشجيعاً كبيراً لنشره، دون أن يكون قد اكتمل برأيها، فقد كانت عدة عوامل تنقصه، من حيث اللغة، والمراجعة الدقيقة، ومثل هذا المطب، قد يمر به البعض من المؤلفين، عندما يجدون التشجيع المبالغ فيه، وهم أيضاً متحمسون، لكن بعد النشر، تظهر لهم الآراء المختلفة، والتي بعضها تكون قاسية، وتظهر معها الأخطاء في الكتاب. وقالت: ((بالنسبة لي هذا أكبر درس، وأثمن درس، وملخصه: عدم الاستعجال، والدقة، والمراجعة، ثم المراجعة للكتاب أو للعمل قبل نشره)).