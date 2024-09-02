ملتقى شباب المعرفة يناقش في القاهرة قضايا التعليم والتكنولوجيا

انطلقت النسخة الثانية لـ((ملتقى شباب المعرفة)) الذي تنظمه مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، الشباب والرياضة المصري. ويتضمَّن الملتقى الذي يختتم فعالياته اليوم جلسات نقاشية تتناول موضوعات متعلقة بالتعليم والتكنولوجيا والصحة النفسية للشباب والتحديات التي يواجهونها.

إثراء الحراك الفكري

وافتُتح الملتقى بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر والمختصين، وسط إقبالٍ لافت من شريحة واسعة من الشباب المصريين والعرب.

وقال جمال بن حويرب: ((نحرص في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على مواصلة الاضطلاع بدورنا المحوري في عملية إثراء الحراك الفكري والمعرفي في العالم العربي، ولا سيما فئاته الشابة.

ويشكِّل ملتقى شباب المعرفة ثمرةً للتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعد منصةً معرفيةً استراتيجية للشباب المصريين، تتيح لهم الاستفادة من النقاشات والأفكار والرؤى، وترفدهم بأدواتٍ نظرية وعملية فعالة للتعامل مع التحديات التي تواجههم)).

شخصيات بارزة

وقال الدكتور أشرف صبحي: ((تأتي هذه الفعالية المعرفية الرائدة التي نتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيمها، لتمثل مورداً معرفياً مهماً للمجتمع المصري بكافة فئاته. وتسعى الوزارة من خلال هذا الملتقى الذي يضم شخصياتٍ وأسماء بارزة في حقول العلم والفكر والتنمية إلى رفد الشباب المصريين بالتصورات والرؤى التي ستساعدهم على رسم مسار مستقبلٍ بنَّاء في حياتهم الشخصية والعلمية والمهنية)).

وبدوره، أوضح أليساندرو فراكاسيتي إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطلع إلى إحداث تأثير معرفي متنامٍ في مجتمعات المنطقة، وتفعيل دور الشباب على المستويين المحلي والإقليمي باعتباره من الأولويات الرئيسة للبرنامج.

وقال: يشكل منتدى شباب المعرفة الذي يُعقد في مصر خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتمكين الشباب المصريين والعرب.