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«عمالقة التكنولوجيا» ترفض وصف مكاسبها بالفقاعة

9/2/2024 7:27:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثار ارتفاع الأسهم الأمريكية، الذي عززته طفرة الذكاء الاصطناعي مقارنات مع فقاعة ((الدوت كوم)) قبل عقدين من الزمن، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت الأسعار قد تضخمت مرة أخرى بسبب التفاؤل بشأن التكنولوجيا الثورية.

لكن أسهم ((عمالقة التكنولوجيا)) تواصل رحلتها القياسية في الارتفاعات، من بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس، رافضة وصفها بـ((فقاعة)).

وتصدرت أسهم ((إنفيديا)) عمالقة التكنولوجيا من حيث المكاسب، بعد الارتفاعات القياسية، التي حققتها خلال النصف الأول، واستحوذ سهم الشركة على النصيب الأكبر من الارتفاعات منذ بداية العام، وقفز سهم أكبر شركة مصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي بنسبة 147%، بقيمة سوقية 2.93 تريليون دولار.

وجاءت ((ميتا)) الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام وواتساب في المركز الثاني وحققت ارتفاعاً بنسبة 50%، بقيمة سوقية 1.32 تريليون دولار.

كما ارتفعت أسهم شركة ((آبل)) بنسبة 23.3%، وارتفعت القيمة السوقية لصانع هواتف ((آيفون)) إلى حوالي 3.48 تريليونات دولار.

وزاد سهم ((أمازون)) بنسبة 19%، وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.87 تريليون دولار.

وارتفعت أسهم ((ألفابت)) الشركة الأم لجوجل ويوتيوب بنسبة 18.3%، بقيمة سوقية 2.02 تريليون دولار. كما ارتفع سهم ((مايكروسوفت)) بنسبة 12.5%، وزادت القيمة السوقية للشركة إلى 3.10 تريليونات دولار.

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