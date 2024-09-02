مجرمو الإنترنت يركزون على سرقة الأسرار التجارية والبيانات الحكومية

كشفت ((بوزيتف تكنولوجيز)) في دراسة جديدة لها حول خروقات وانتهاكات البيانات بروسيا والشرق الأوسط والعالم، عن تحول تركيز مجرمي الإنترنت من البيانات الشخصية إلى سرقة بيانات اعتماد الشركات والأسرار التجارية والبيانات الحكومية خلال عام 2024.

وأشارت الدراسة إلى أن واحدة من كل ست قوائم على الويب المظلم (16%) تتضمن بيانات حكومية مسروقة لمنظمات ومؤسسات عاملة في منطقة الشرق الأوسط. جاءت هذه النتائج بناء على مراجعة خبراء الشركة لأكثر من ألف قائمة على الويب المظلم، و700 تقرير عن الحوادث العامة لأمن المعلومات من النصف الأول من عام 2024، في جميع أنحاء العالم.

كما وصلت تسريبات بيانات الاعتماد من المؤسسات إلى مستوى قياسي جديد بلغ 21% في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 9% عن العام الماضي. وارتفعت سرقة الأسرار التجارية والمعلومات المقيدة إلى 24% في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

وفي الوقت نفسه، عادت حوادث سرقة البيانات الشخصية إلى مستويات ما قبل الذروة، حيث انخفضت إلى مستويات عام 2022 في الربع الأول من عام 2024 إلى 37%، ثم انخفضت إلى 25% في الربع الثاني من عام 2024.

استمر القطاع الصناعي بنسبة (39%) والهيئات الحكومية بنسبة (36%) وشركات النقل والمواصلات بنسبة (29%) في تصدّر حصة تسريبات الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات المقيدة في النصف الأول من عام 2024.

ومن بين الضحايا البارزين شركة هيونداي موتور أوروبا المحدودة وفولكس واجن، حيث فقدت الأخيرة وثائق حول تكنولوجيا المركبات الكهربائية. كما تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات المزيد من المخاطر، حيث تمثل الخروقات والانتهاكات التي تنطوي على عمليات ومنتجات داخلية نسبة 29% من الحوادث الأمنية.

ويزعم المتسللون أنهم تمكنوا في عام 2024 من الوصول إلى الشفرة المصدرية لبعض برامج شركتي ((آبل)) و((إي إم دي)). غالباً ما تُستخدم بيانات الاعتماد المسروقة لشن المزيد من الهجمات على عملاء هذه الشركات، وخاصة الهيئات والمؤسسات الحكومية.

يعد اختراق وانتهاك بيانات الاعتماد عادة بمثابة خطوة قبل اتخاذ إجراءات أكثر خطورة، مثل سرقة الأموال أو تعطيل النظام. وقد تم استخدام برامج الفدية فيما يقارب من ثلث الخروقات والانتهاكات الناجحة التي تنطوي على تسريبات البيانات.

وتركز قوائم الويب المظلم على البيانات الحكومية بشكل كبير في دول الشرق الأوسط بنسبة (16%)، وتأتي آسيا في المقدمة بنسبة (33%)، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة (18%).

وفي الربع الثاني من عام 2024، تعرضت شركة سيلانس، مطورة برامج اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها، لهجوم سيبراني، مما أدى إلى بيع 34 مليون بريد إلكتروني وحجم غير محدد من بيانات العملاء والموظفين مقابل 750 ألف دولار.