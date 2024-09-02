لا حديث الآن إلا بما سيحدث في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية المرتقبة، حيث لا نعرف مصيرها متى ستبدأ، وما هي اللجان التي ستتابع المشهد الانتخابي؟ فقد قامت الدول القريبة منا بعقد جمعيات عمومية فور وصول وفودها من الدورة الأولمبية الأخيرة بفرنسا، ونحن مازلنا نناقش لنتفق، وهذا التأخير ليس في مصلحتنا، والآن الحل بيد الوزارة، فهي الجهة المعنية الرسمية، وأعتقد أن هناك أنظمة ولوائح وقوانين قديمة حديثة موجودة في أدراج الهيئة، لا نريد أن نغيرها بشركات وأفراد لا علاقة لهم برياضتنا، فلماذا لا نستفيد من لوائحنا السابقة منها، ونكمل دورنا ومهمتنا بدلاً من تعطيل العمل قبل الدورة الجديدة!

البيئة والظروف التي مرت بها رياضتنا على الصعيد الإداري وضعتنا في هذا الركن الضيق، لدرجة أننا افتقدنا الصف الثاني من الإداريين، لولا بعض التوجهات العليا الحكيمة التي صدرت وأعطت الفرصة لبعضهم، والذي نجح بالتدرج وسار نحو الطريق السليم، وبعضهم فشل لسرعته الجنونية نحو الوصول إلى سلم النجاح وهي مشكلة عويصة، لأننا نضع أحياناً ((ناس)) في غير محلها، وبالتالي الفشل يكون نهايتهم. نريد أعضاء يخدمون الرياضة ولا يخدمون الأفراد، سواء أشخاص آو أندية معينة، نحن هدفنا المصلحة العامة، طموحنا هو أن نقف ونساند من لديه القدرة والتكيف، فالمسؤولية ليست سهلة، وليس صعباً أن نجد الرجل المناسب في المكان المناسب.

ننتظر الحل وأهم الأمور المطلوبة بأن نضع حداً لبعض الإشكاليات من خلال التنسيق الكامل بين الجهة المعنية في تعيين وانتخاب الأسرة الرياضية لدورة جديدة حتى عام 2028، فإذا نجحت نجحنا، أما إذا أعطى كل منا ظهره للآخر فقد ضاعت المسألة.. نريد إصلاح ما أفسده البعض!! والله من وراء القصد