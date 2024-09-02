لم تعد مواقع تواصل!

في عصر البدايات (البريئة إذا جاز استخدام هذا الوصف) كانت مواقع التواصل في نهاية سنوات التسعينيات عبارة عن منصات للتعارف وتكوين صداقات تحتفظ بهم المنصات على أنهم جزء من شبكة شخصية، وتدريجياً تمكن هؤلاء من أن يتشاركوا معاً مقاطع الفيديو والصور والرسائل مع مستخدمين آخرين، كما أمكنهم ترك تعليقات على الملفات الشخصية لأشخاص آخرين، ما داموا ينتمون للمنصة نفسها.

اتضح الأمر أكثر حين تأسست مواقع ((فيسبوك)) و((تويتر)) و((إنستغرام)) وأخيراً ((تيليغرام)) الذي يحظى هذه الأيام بجدل كبير بعد أن قامت السلطات الفرنسية بالقبض على مؤسسه وتوجيه عدة تهم له. عندما أعلن عن تطبيق ((فيسبوك)) كان مجرد فكرة لجمع زملاء ورفقاء الدراسة والربط بينهم عبر الإنترنت، وتبادل مناسباتهم وصورهم، لكن الأمر خرج عن نطاق السيطرة فيما بعد لأسباب عديدة.

بمجرد أن بدأ الناس يتواجدون على هذه المواقع، ومع شيوع مصطلحات مواقع التواصل، وصحافة المواطن، مترافقة مع نطاق لامحدود من حريات التعبير وتبادل المعلومات وسهولة الاتصال، وتطور تقنيات الهواتف الذكية، تزايد ظهور مواقع التواصل واحتلت شبكة الإنترنت حول العالم، وتزايد المشتركون فيها حتى وصلت أعدادهم إلى مئات الملايين بعد أن تمكنت إغراءات هذه المواقع من استقطاب جميع فئات المجتمع، بدءاً بطلاب المدارس الابتدائية وبائعي الخردوات والقطط، وانتهاء بنجوم وأباطرة المال والسياسة وكرة القدم الذين يتابعهم ملايين البشر حول العالم (اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مثلاً يتابعه أكثر من 630 مليون شخص!).

ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأفراد على إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين عبر الإنترنت، مما جعل العالم يبدو أكثر ترابطاً وفي متناول اليد، أيضاً تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً رئيسياً في استراتيجيات التسويق للشركات، نظراً للوقت الهائل الذي يقضيه الأفراد كل يوم على المنصات والتطبيقات الاجتماعية، وصار الأسهل للشركات أن تستخدم هذه المنصات للعثور على العملاء والتفاعل معهم، وزيادة المبيعات من خلال الإعلانات ومعرفة اتجاهات المستهلكين.

لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد غزا الإرهابيون والجماعات المسلحة والمشبوهة وتجار المخدرات والمتاجرون بالبشر و...، هذه المواقع، لتبدأ مرحلة شراسة وخطورة هذه المواقع التي تكشف عن الوجه المدمر للتقنية.