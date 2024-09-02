مشعل الانتحاري

خالد مشعل يريدها حرباً مفتوحة، في الضفة الغربية وأراضي 48 وفي الخارج، وكأنه مازال يبحث عن الموت لشعب فلسطين مقابل لا شيء.

مشعل، وبعد أن تمت تصفية إسماعيل هنية، عاد إلى الواجهة لحركة حماس، وهذا يعني العودة إلى الوراء، إلى زمان فرض الأمر الواقع، وإثبات قوة حماس وإمكاناتها عبر نشر الفوضى الشاملة، وهي القاعدة الأولى للإخوان الباحثين عن السلطة وإن كانت في مدن مهدمة، طبقوها من قبل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، ثم في غزة عندما قتلوا أبناء شعبهم من اتباع السلطة أو منظمة التحرير وحركة فتح، ونكلوا بجثثهم، وطبقها تنظيمهم الدولي ومن يديرونه في السر بعد فوضى 2011، في مصر وليبيا وسوريا واليمن وتونس، وفي كل أرض عبثت بها أيديهم.

عندما يخرج مشعل من مخبئه في تسجيل مرئي ومسموع، ويعلن على الملأ تنفيذ عمليات انتحارية في الضفة الغربية، وتبدأ الخلايا النائمة في الاستجابة لهذا الأمر، يمنح نتانياهو أعذاراً فوق أعذار ((مغامرة)) السابع من أكتوبر التي أسماها مشعل ذات يوم ((المدروسة))، ثم تبين أنها خدمة جليلة لأولئك الذين يملكون مخططات المرحلة القادمة في فلسطين، فالضفة خالية من السلاح، بخلاف مسدسات وخناجر، ولا تملك ألعاباً نارية تطلقها في الفضاء الشاسع لترسم خطوطاً من الدخان ولا تصل إلى أي مكان، ثم يقال إنها صواريخ ومسيرات، الضفة محتلة، وخروج الانتحاريين من مخيماتها لا يعني إلا شيئاً واحداً، وهو تهجير سكان تلك المخيمات بعد تدميرها، وقد تحقق حلم المستوطنين، ونزح عن مخيم جنين %90 من سكانه كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم أمس، وبعد جنين سيكون مخيم طولكرم.

مشعل يطعن مستوطناً، وبن غفير يقود المستوطنين ليحرقوا قرية كاملة ويصادروا أراضيها، ومشعل يفجر قنبلة تجرح جندياً فيهجر سكان مخيم لتبنى مكانه مستوطنة جديدة.

مشعل يمنح نتانياهو ورقة ضم الأراضي الفلسطينية، وهو غير غافل عن ذلك!