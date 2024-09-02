بحثت في الأدعية المأثورة عن دعاء يقول: ((يا رب أكون مشهورة))، فلم أجد أثراً لهذا الدعاء الذي أسمعه يتردد في وسائط هذه الأيام على ألسنة طالبات الشهرة من مختلف الأعمار والأقطار، فاتهمت علمي الناقص وقلة اطلاعي على كتب السابقين التي جمعت الأدعية عبر مختلف الأزمان، وقررت أن أبحث عنه في أماكن أخرى، لعلي أجد لهذا الدعاء أثراً أو خبراً.

حدث هذا بعد أن سمعت إحدى الفتيات تردد هذا الدعاء في بث على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي كان فيه والدها يرقد في وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد أن أصبحت أيامه معدودة وفقاً لتقارير الأطباء، رغم إيماننا بأن الأعمار بيد الله، فكيف يخطر لفتاة يرقد والدها في العناية المركزة بين الحياة والموت أن تترك الدعاء له بالشفاء كي تدعو لنفسها بالشهرة، وتحت أي بند يمكن أن نصنف دعاءً مثل هذا في توقيت مثل هذا؟

((يا رب أكون مشهورة)) هو الدعاء الأكثر ترديداً هذه الأيام بين فتيات منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لمشاهداتي الخاصة، وليس بناء على إحصائيات ودراسات موثقة كما تقتضي الأمانة العلمية. لذا فإن أي اعتراض على هذا الاستنتاج مقبول إذا ثبت عكسه، كأن يكون الدعاء الأكثر ترديداً هو ((يا رب أكون ترنداً)) مثلاً، أو أي دعاء آخر من هذا القبيل يتفق مع ((يا رب أكون مشهورة)) في المضمون ويختلف معه في اللفظ.

لماذا تردد الفتيات دعاء ((يا رب أكون مشهورة)) هذه الأيام؟

سؤال قد يصدر من قبل الذين لا يعرفون سطوة الشهرة على عقول الكثيرين هذه الأيام، إلى درجة أننا لو سألنا طفلاً: ((ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟)) لأجاب: ((أريد أن أكون مشهوراً)). لهذا أنصح بمشاهدة مسلسل ((أعلى نسبة مشاهدة)) الذي عُرِض في شهر رمضان الماضي، لمعرفة مدى تهافت الصغار والكبار على الشهرة في وسائط التواصل الاجتماعي هذه الأيام.

إذا كنا نجد للرجال بعض العذر فيما يقومون به على هذه الوسائط، بحكم الطبيعة الذكورية التي تتصف بها مجتمعاتنا العربية، شريطة عدم الخروج عن الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد، فإننا لا نجد عذراً للفتيات، والسيدات اللواتي تجاوزت أعمار بعضهن سن الشباب، وهن يقدمن أنفسهن بشكل غير لائق ومهينٍ على هذه الوسائط، حتى لو كانت الحاجة هي الدافع إلى هذا، لأن الحاجة ليست مبرراً لتجاوز الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد في كل المجتمعات، وليست في مجتمعاتنا العربية فقط؟

العجيب هو دخول بعض الفنانات المعروفات على الخط، رغم أنه لا تنقصهن الشهرة ولا المال اللذان تسعى إليهما غير المشهورات، فقد أصبحنا نشاهد وصلات غزل صريح وغير لائق بين إحدى الفنانات الشهيرات وزوجها المليونير، كما رأينا بعض الممثلات يدخلن جولاتٍ مع طالبات وطلاب شهرةٍ، فارق السن والشهرة بينهن وبينهم كبير، الأمر الذي لا يليق بهؤلاء الممثلات، ولا بسنهن، ولا بمسيرتهن الفنية الطويلة.

((يا رب أكون مشهورة)) عبارة أصبحت تتردد هذه الأيام على ألسنة اللواتي يصلن الليل بالنهار في وسائط التواصل الاجتماعي، إلى الدرجة التي أصبحنا معها نظن أنهن قد نذرن أنفسهن للسهر، لا ينمن ولا يأكلن ولا يشربن حتى يستجاب لدعائهن، كأن الشهرة هي بوابة الدخول إلى عالم الخلود، وسلم الصعود إلى قمة المجد، أو كأنها البلورة المسحورة التي تتحقق من خلالها كل الأحلام المشروعة وغير المشروعة، فلا صوت يعلو فوق صوت الشهرة، حتى لو تحقق هذا على حساب الكرامة والسمعة.

((يا رب أكون مشهورة)) دعاء يجسد المأساة التي أصبحنا نعيشها في مجتمعاتنا التي غدت الشهرة فيها وسيلة للدخل في وسائط التواصل الاجتماعي، التي كلما تنازل ((المشهور)) أو ((المشهورة)) فيها عن القيم والأخلاق زادت نسبة مشاهداته، وارتفع دخله، وتوفر له داعمون أسخياء، يرسلون الورود، والأسود، والحيتان، والطائرات، والقفازات، وغيرها.

((يا رب أكون مشهورة)) دعاء لم نسمعه يتردد على ألسنة أمهاتنا وعماتنا وخالاتنا وجداتنا ونسائنا المستورات اللواتي لم يسعين يوماً إلى الشهرة والمال على حساب القيم والأخلاق، عندما كانت القيم والأخلاق، لا الشهرة، هي رأس المال الحقيقي للرجال والنساء على حدٍ سواء.