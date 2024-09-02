وهم المثالية

((الكمال لا يجعلك تشعر بالكمال، بل يجعلك تشعر بعدم الكفاية)).. ماريا شرايفر.

يسعى بعض الأشخاص لتحقيق المثالية ويشعرون بالدونية والنقص في حالات الفشل بسبب إحدى مطبات الحياة الطارئة التي تكون أحياناً خارجة عن السيطرة، ولكنها بطريقة أو بأخرى تسببت في خفوت البريق الذي يرجونه. لذلك تلاحظ أن آراء وكلمات الناس سواء كانت إيجابية أو سلبية كفيلة أن تحدد مدى سعادتهم ورضاهم الداخلي أو شعورهم بالسلبية التي قد تحيل الحياة إلى سجن لا يطاق.

في الواقع، هناك أفكار ومعتقدات مغلوطة من المحتمل أن تكون قد نقلت من الآباء إلى الأبناء منذ الصغر لتصبح في الكبر جزءاً لا يتجزأ من شخصيتهم، ومن هذه المعتقدات أنه لا بد من أن تظهر دائماً في أكمل وأجمل صورة حتى تتمكن من نشر القبول وكسب المحبة والاحترام، والحقيقة هي أننا بشر ولسنا روبوتات، فالتقلبات وتغير الأحوال يعتبران أمراً حتمياً حسب ظروف الحياة وحالتنا الصحية أو النفسية.

إن ضرورة أن يكون المرء مثالياً ودائماً في المقدمة، هي فكرة مجهدة وأصبحت تجتاح حياة بعض الصغار والكبار، ولعل الكثير من المشكلات والصعوبات التي نواجهها اليوم ما هي إلا توابع السعي المستمر وراء الكمال والنظر إلى الحياة من جانب واحد، فالطالب المتميز قد يصل إلى مرحلة يكره فيها الدراسة لأنه يشعر بالحرمان من أن يمارس حياته ببراءة الصغار، فهو مطالب بالمذاكرة المستمرة حتى في أوقات الراحة.

والموظف المثالي يفقد عنصراً مهماً وهو التواصل الفعال مع الزملاء، لأنه يسعى إلى إتمام مهام العمل على أكمل وجه ويحرص على تجنب الخطأ لذا تضيع الفرص من أمامه.

تذكّر دائماً أن الاجتهاد مطلوب، أما المثالية المبالغ فيها فهي معيقة، اجتهد وحاول أن تقنع نفسك دائماً بأن النجاح يكمن في بذل الجهود وهو في متناول يدك وليس في تحقيق النتائج التي هي خارج إرادتك.