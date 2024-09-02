تفاعل يعكس الحالة

التفاعل الكبير الذي لاقته حملة ((أوقفوا الإساءات)) و((تبليك بدون تعليق))، التي أطلقها معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لمواجهة ((الذباب الإلكتروني)) والحسابات الوهمية المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الخصوص ((إكس))، فاق التوقعات.

بدا وزيرنا بكل قوة كمن يفتح صدره لنيران لا يعرف مداها، وإساءات يدرك أنها كثيرة وقد لا يتوقعها ولا ممن يتلقاها، فالحرب هنا ليست متكافئة، لا بسبب ضعف أو عدم امتلاك أدوات الرد، بل لأنها ليست مواجهة شريفة، الخصم يتخفى وراء أسماء وهمية، يقول ما يشاء، ويطلق الشتائم كما يريد، ويقصف الجبهة بكل الأسلحة المحرمة ذوقياً وأدبياً، تؤذي السمع وتلوث الذوق العام، لا يرتضيها النبيل، وهو الذي يشرح ويعلق في دماثة وهدوء ورقي واتزان.

شتان بين هذا وذاك، لكن لثقة هذا المسؤول بعدالة ما يدعو له، وإيمانه أنه على الحق والصواب، وحرصاً منه على أن يصحح مساراً حاد عن الصواب والعقل، ووصل إلى حد لا يحتمل السكوت عنه، وقد خرج الوضع عن حق المسيئين في ممارسة حرية الرأي والتعبير، وولوجهم إلى دهاليز يترفع الكريم حتى عن قراءة ما يكتبون ومتابعة ما يدعون إليه، ضاربين عرض الحائط بأدبيات الحوار والنقاش، وغير مراعين للأصول والأعراف التي جبل عليها أهلنا، كانت المواجهة بكل وضوح وشفافية ورجولة متحلياً بأخلاق الفرسان.

حالة فرضت ضرورة وجود حل لها من منطلق المسؤولية المجتمعية، ووجوده على قمة هرم الإعلام الوطني أن يكون لمعالي الشيخ عبد الله آل حامد موقف يسجله للتاريخ، وكلمة حق يقولها ((أوقفوا الإساءات))، وأن يكبح جماح هذا المسار، ويتصدى لوحش كاسر أرعن يعصف بكل جميل دأبناه في حياتنا، ويدعس في تهوره كل شيء، يقتل ما يقتل ويهدر ما يهدر، ليعلو وسط كل ذلك صوت العقل، ويعلن عشرات الآلاف من أبناء الخليج وغيرهم التفافهم حولها، وتأييدهم لهذه المبادرة التي أسموها مبادرة الشيخ عبد الله آل حامد، وأطلقوا ((الأوسمة))، كل عبر بطريقته وأسلوبه، جميعها صبت في صالح المنطقة، وانتصرت لأمنها واستقرارها، وجسدت عمق ما يكنونه للوطن، وتعالت الأصوات في أرجاء خليجنا تطالب بتعميم المبادرة خليجياً وعربياً، وأن يحمل الجميع بين ضلوعه هذا الهمّ، وأن يعود خليجنا واحداً، وشعبنا واحداً، هكذا عشنا وهذا ما نريده لأبنائنا.