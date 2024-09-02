مؤشرات إضراب إسرائيل؟

في اليوم الــ 322 من العمليات العسكرية الوحشية للجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، خرجت أكبر تظاهرة إسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، معلنة هذا اليوم يوم إضراب عام احتجاجي.

ومما يعطي هذه التظاهرة قيمة متزايدة، عدة عناصر، يمكن تحديدها على النحو التالي:

1 - أن التظاهرة صاحبها إضراب عام، ليوم ينذر بإمكانية تمديده.

2 - أن هذه التظاهرة شارك فيها هذه المرة، ودعا إليها تنظيم ((الهستدروت))، وهو التنظيم النقابي الأهم الجامع لكل نقابات عمال الدولة العبرية.

3 - و((الهستدروت)) هي المنظمة العامة للعمال في أرض إسرائيل، ويبلغ عدد أعضائها 800 ألف عامل، وتأسست في حيفا 1920، وهي التنظيم الداعم تاريخياً لحزب العمل الإسرائيلي.

4 - أن هذه التظاهرة تتواكب مع خلاف حاد بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، حول ضرورة التراجع عن قرار المجلس الوزاري الخاص بالبقاء في مثلث فيلادلفيا.

وفي هذا الاجتماع، نشب خلاف علني، وصل إلى حد الصراخ والتراشق بالألفاظ، وفيه قال نتنياهو: ((إن الانسحاب من فيلادلفيا هو خيانة وجائزة للإرهاب)).

5 - ترافق هذا كله مع الغضب الشعبي، عقب الإعلان عن استعادة 6 جثث من الرهائن، تم العثور عليها في أنفاق غزة، واتهام قطاعات كبيرة من الرأي العام لنتنياهو بالمسؤولية عن ((قتلهم))، بسبب رفضه وإصراره المتعمد على عدم إنجاز صفقة التبادل، من أجل تمديد عمره السياسي في رئاسة الحكومة.

6 - وجاء تصريح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، حول شهادته بأن ((نتنياهو تجاهل تماماً))، تحذيراً رسمياً من الأجهزة الرسمية، عن عمليات قادمة في غزة من تنظيم ((حماس))، وذلك قبل 7 أكتوبر بثلاثة أشهر على الأقل، كي يضع نتنياهو في موقف شديد الحرج، ويؤشر لشكل اتهامات التقصير المقبلة، عقب إيقاف النار.

إضاعة فرص التهدئة التكتيكية، هي جزء من الرفض الاستراتيجي لحكم نتنياهو لأي سلام، وأي تسوية حقيقية مع الفلسطينيين.

ويكفي أن نتنياهو وجّه قواته بعمل 1228 عملية في الضفة الغربية، خلال شهر أغسطس وحده.

ويكفي أنه لم يتوقف عن التحضير لعمليات جديدة في لبنان وسوريا واليمن.

هل يستطيع نتنياهو أن يقاتل الرأي العام، ودول المنطقة، وتهديد اتفاقيات السلام القديم والجديد، اعتماداً على أغلبية هزيلة في الكنيست؟