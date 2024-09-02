تحت ظلال المرموم

تحتَ الظلالِ بجَنّةِ المَرْمومِ

في دارةِ المِقدامِ من مكتومِ

بو خالدٍ ضيفٌ على بو راشدٍ

صَقرانِ من حَزْمٍ وطيبِ عُزومِ

نجمانِ في قلب السماء تلألآ

من خيرة الفرسان عِزَّ أُرومِ

الساعيان إلى المنازل في العُلا

والراقمانِ المجدَ في المَرْقومِ

ضاءت دبيٌّ بالكبير مهابةً

وتفاخرتْ بزيارة القَيدوم

ومحمّد الخيراتِ يُشرقُ وجهُه

كالبدر بين كواكبٍ ونُجومِ

هِمَمُ الرجالِ تقاصرتْ عن عزمهم

سيفانِ فوق قواضبِ المثلومِ

كم يجمعان الخيرَ في خلواتهم

فكأنها في مِسْكِها المختومِ

طوباكِ يا بلدَ المحبةِ والصفا

بشهامةِ نهيّانَ مع مكتوم

مَن يستحقان المديحَ محبةً

بروائعِ المنثور والمنظوم

بقلبٍ مفعم بحفاوة المحبة والصفاء، استقبلت دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، صقر الوطن، الذي حل ضيفاً على عضيده وسَميّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي استقبله في استراحة المرموم على المعهود من لقاءات هذين القائدين الكبيرين، اللذين يحملان في قلبيهما آمال الوطن، وتطلعات أبنائه نحو الحياة الكريمة، في ظلال الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه الوطن، ومسيرته الحثيثة نحو تنمية مستدامة، تبدع في ارتياد الآفاق الجديدة، وتعمل بكل حرص وذكاء على تنويع مصادر الدخل القومي، بحيث تصبح الإمارات دولة متعددة الموارد، لا تعتمد بشكل وحيد على سلعة واحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

وتنويهاً بهذه اللقاء الأخوي الكبير، كتب صاحب السمو الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم تدوينة جميلة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، جاءت مفعمة بالمحبة والترحاب بضيف الوصل الكبير، عبّر فيها عن غبطته الكبرى بهذه الزيارة الأخوية الكريمة، من لدن صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تأتي تتويجاً للمناقشات الدائمة والمشاورات حول كل ما يعود بالخير على هذا الوطن، وأبنائه الكرام الطيبين.

((التقيت اليوم أخي رئيس الدولة، حفظه الله، في دبي، باستراحة المرموم، لقاء رئيس الدولة، هو لقاء خير للوطن والمواطنين))، بهذه الكلمات الفياضة بالمحبة والصفاء، يعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن مشاعره الطيبة، بلقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وكانت استراحة المرموم هي الواحة الغنّاء التي تشرفت باحتضان هذا اللقاء الكبير، الذي وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بأنه لقاء مبعثه الخير، ومحتواه فعل الخير، وثمرته كل ما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين، وهو في جوهره لقاء يستلهم تلك اللقاءات، التي كانت تتم بين البناة الأوائل، الذين أسسوا هذه الدولة على الشفافية والصدق والإخاء النادر بين رجال الدولة الكبار.

((ناقشنا مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة، وتباحثنا حول أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية))، في هذا المقطع من التدوينة، ينفتح أفق الكلام على محتوى اللقاء على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه كان لقاء يهتم بالشأن الوطني، تماماً كما يهتم بما يجري حولنا في العالم من تحولات عميقة، ضمن تطورات الحرب والسياسة، فالأوضاع العالمية تستدعي مزيداً من الحذر واليقظة والاستعداد الدائم لكل طارئ، لأن القائد المسؤول، هو الذي يحمل هموم شعبه، ويبحث عن كل الوسائل التي تجعل حياتهم آمنة مستقرة، مندفعة إلى مزيد من الإنجاز والإبداع، في عصر أصبحت فيه صناعة الحروب التي تهلك الحرث والنسل، من مستلزمات الحياة المعاصرة، وكم نشهد حولنا من الصراعات التي تهدر الطاقات، وتصرف الناس عن معركة الحياة والبناء الكبرى، إلى معارك الخراب والدمار، ووضع الأوطان في بوتقة الصراع الذي لا ينتهي.

((طابت لنا الزيارة، وجمعتنا المحبة، وازداد الودّ، وازدانت النفوس بهذا اللقاء، حفظه الله، وحفظ الوطن والمواطنين)). ولأن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هو ضمير هذا الوطن وشاعره وكاتب أمجاده، فقد ختم هذه التغريدة بكلمات، هي من نبع القلب، الذي يفيض بالصفاء والإخاء، ويؤكد عمق العلاقة بينه وبين أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فالزيارة تنفح بالطيب، والمحبة هي الرباط الجامع بين القلوب، والود الصادق، هو الذي يربط هؤلاء الفرسان، والنفوس الخيرة مزدانة بكل ما هو جميل وأصيل، والكل يهتف بمجد هذا الوطن، الذي تأسس على المحبة والحكمة، ونهض على أخلاق الفرسان الكرام، فما ازداد على مرور الأيام إلا رفعة وسناء.

وحين استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، طائرته للرجوع إلى أبوظبي العامرة، ودعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذا البيت الذي يقطر رجولة ومحبة وإخاءً، حين قال:

سيفنا القاطع إذا حان الزحام

عاش بو خالد لنا شيخٍ بطل

ولم يكن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بعيداً عن المشهد، فسجل هذا اللقاء الأخوي الكبير، ببيتين من الشعر البديع، يقول فيهما:

وريث الأمجاد عن داره وعن شعبه

يودّع محمّد الدوله وقايدها

محبة تجعل العدوان مرتعبه

عوايد أجدادنا، تسلم عوايدها

هنيئاً للإمارات بهؤلاء القادة الفرسان الميامين، الذين يغرسون القيم النبيلة في نفوس أبناء الوطن، من خلال هذه الأخلاق النادرة، وينشرون ثقافة المحبّة والتلاحم بين جميع أبناء الوطن، بهذه اللقاءات التي تمنحنا شعوراً عميقاً بالطمأنينة، وأن سفينة الوطن بين يدي القادة الأمناء على مصير الجميع، لتظل الإمارات الوطن النموذج، الذي ينعم فيه المواطنون بالأمان، ويشعرون مع الأمان بعمق الانتماء لهذا الوطن، الذي يسهر قادته الشجعان على راحتهم، وتوفير كل السبل الكفيلة بتحقيق أمنهم وسعادتهم.