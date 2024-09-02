2.44 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.44 مليار درهم تمت عبر 903 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 669 مبايعة بقيمة 1.71 مليار درهم، منها 52 مبايعة لأراضٍ، و561 مبايعة لوحدات سكنية و56 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة برج خليفة المبيعات من حيث القيمة بـ 142 مليون درهم عبر 34 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة دبي مارينا بقيمة 131 مليون درهم، نتجت عن 32 صفقة، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 98 مليون درهم عبر 51 صفقة، ورابعاً منطقة جزر العالم عبر واحدة بقيمة 87 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع فيلا على المخطط ضمن مشروع جزيرة آمالي بقيمة 78 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة دبي مارينا بقيمة 25 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 441 مليون درهم تمت عبر 187 معاملة، منها 47 رهناً لأرضٍ، و109 رهونات لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 47 هبة بقيمة 295 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع العقاري في دبي واصل أداءه القوي مع تحقيقه نمواً في المبيعات بلغ 32 % خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، حيث سجلت 330 مليار درهم، فيما لامست المبيعات خلال أغسطس 47 مليار درهم، وهي أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق، كما تعتبر ثاني أعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق بعد نتائج يوليو الماضي القياسية.

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