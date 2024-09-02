«جلف كابيتال» تبيع حصتها في شركة «الشرق الأوسط للزجاج»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((جلف كابيتال)) أنها باعت حصتها الاستراتيجية في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المدرجة في البورصة المصرية إلى المسهم الأكبر في الشركة، شركة ((مينا جلاس هولدنجز ليميتد)).
وقال د. كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ((جلف كابيتال)): ((خلال السنة المالية الماضية، سجلت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، أعلى معدلات زيادة حققتها خلال مسيرتها الطويلة في إيراداتها وأرباحها.
وباعتبارها مستثمراً متخصصاً بقطاعات اقتصادية معينة، ركزت ((جلف كابيتال)) عبر استثمارها في الشرق الأوسط لصناعة الزجاج أيضاً، على اتجاهات الاستدامة، وارتفاع الوعي بإعادة التدوير)).
وقال عبد الجليل بشر رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج: ((شراكتنا مع ((جلف كابيتال))، والدعم الذي تلقيناه من فريقها الاستثماري وشركائها التشغيليين، عبر مختلف نشاطاتنا، مكنا الشركة من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مكانتها إقليمياً)).
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