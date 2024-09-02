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«جلف كابيتال» تبيع حصتها في شركة «الشرق الأوسط للزجاج»

9/2/2024 7:27:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((جلف كابيتال)) أنها باعت حصتها الاستراتيجية في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المدرجة في البورصة المصرية إلى المسهم الأكبر في الشركة، شركة ((مينا جلاس هولدنجز ليميتد)).

وقال د. كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ((جلف كابيتال)): ((خلال السنة المالية الماضية، سجلت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، أعلى معدلات زيادة حققتها خلال مسيرتها الطويلة في إيراداتها وأرباحها.

وباعتبارها مستثمراً متخصصاً بقطاعات اقتصادية معينة، ركزت ((جلف كابيتال)) عبر استثمارها في الشرق الأوسط لصناعة الزجاج أيضاً، على اتجاهات الاستدامة، وارتفاع الوعي بإعادة التدوير)).

وقال عبد الجليل بشر رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج: ((شراكتنا مع ((جلف كابيتال))، والدعم الذي تلقيناه من فريقها الاستثماري وشركائها التشغيليين، عبر مختلف نشاطاتنا، مكنا الشركة من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مكانتها إقليمياً)).

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