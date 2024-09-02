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«سلال» تستحوذ على حصة الأغلبية في بكراوي القابضة

9/2/2024 7:27:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((سلال))، وهي شركة تابعة لـ((القابضة)) توقيع اتفاقية شراكة مع البكراوي القابضة، تستحوذ بموجبها على حصة الأغلبية في البكراوي القابضة.

وهذا هو الاستحواذ الثالث من نوعه لـ((سلال))، بعد استحواذها على حصص أغلبية في شركة سافكو العالمية لتوزيع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وشركة شيروود، موزع المنتجات الزراعية وحلول مكافحة الآفات في الدولة.

وقالت الشركة إنه مع هذا الاستحواذ تواصل تعزيز دورها كأحد أكبر وأبرز موردي المنتجات الطازجة في دولة الإمارات. وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال إن ((توقيع اتفاقية الاستحواذ على أغلبية الحصص في البكراوي القابضة، محطة مهمة في مسيرة سلال لتوسيع أعمالها في سوق المنتجات الطازجة إذ لا تعزز فقط من حضورنا الإقليمي، بل تسهم أيضاً في تعزيز قدرتنا على توفير أفضل الأصناف من المنتجات الغذائية للعملاء)).

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