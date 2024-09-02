«سلال» تستحوذ على حصة الأغلبية في بكراوي القابضة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((سلال))، وهي شركة تابعة لـ((القابضة)) توقيع اتفاقية شراكة مع البكراوي القابضة، تستحوذ بموجبها على حصة الأغلبية في البكراوي القابضة.
وهذا هو الاستحواذ الثالث من نوعه لـ((سلال))، بعد استحواذها على حصص أغلبية في شركة سافكو العالمية لتوزيع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وشركة شيروود، موزع المنتجات الزراعية وحلول مكافحة الآفات في الدولة.
وقالت الشركة إنه مع هذا الاستحواذ تواصل تعزيز دورها كأحد أكبر وأبرز موردي المنتجات الطازجة في دولة الإمارات. وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال إن ((توقيع اتفاقية الاستحواذ على أغلبية الحصص في البكراوي القابضة، محطة مهمة في مسيرة سلال لتوسيع أعمالها في سوق المنتجات الطازجة إذ لا تعزز فقط من حضورنا الإقليمي، بل تسهم أيضاً في تعزيز قدرتنا على توفير أفضل الأصناف من المنتجات الغذائية للعملاء)).
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