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«تريندز» يشارك بملتقى حول بناء مستقبل مشترك مستدام وطموح مع الصين في بكين

9/2/2024 7:27:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى البحثي ((معاً لبناء مستقبل مشترك مستدام وطموح))، الذي عقد برعاية سفارة دولة الإمارات في بكين. وأكد المركز في كلمة بالجلسة الافتتاحية على عمق العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقال عبد العزيز الشحي، الباحث الرئيسي في ((تريندز))، خلال كلمة له، إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى حول المستقبل المشترك بين البلدين، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكد أهمية دور مراكز الفكر في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول والشعوب، وفي صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن مركز ((تريندز)) يولي أهمية كبيرة للتعاون مع المراكز البحثية الصينية، مؤكداً على أن هذا التعاون يُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

وقال إنه تعزيزاً لهذا الأمر.. قام ((تريندز)) بتدشين مكتبه في بكين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتقديم الدعم للباحثين والدارسين المهتمين بالعلاقات العربية الصينية عامة والإماراتية الصينية خاصة، موضحاً أن طريق الحرير يرمز إلى علاقاتنا المبكرة، حيث لم يسهم في تسهيل تبادل السلع فحسب؛ بل الأفكار والتقاليد والعادات أيضاً، وحتى الابتكارات.

كما شارك ((تريندز)) ممثلاً بعبد العزيز الشحي، في حلقة نقاشية بعنوان ((التجارة والتعافي الاقتصادي)) نظمتها سفارة الإمارات بالتعاون مع معهد الصين للدراسات الدولية أكد خلالها أن الاقتصاد الصيني يشهد تعافياً تدريجياً رغم التحديات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي وقطاع الخدمات قد شهدا انتعاشاً ملحوظاً.

وأشار الشحي إلى أن التباطؤ الاقتصادي الحالي في الصين يعود بشكل كبير إلى انكماش قطاع العقارات، والذي يمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني. ودعا إلى التركيز على الجوانب الإيجابية في الاقتصاد الصيني الذي يمر بمرحلة انتقالية.

وشاركت الباحثة شما أحمد القطبة في جلسة ثانية بعنوان ((التعليم والثقافة والسياحة))، حيث أشارت إلى أنه لربط الجيل الجديد بالتراث يمكن استخدام المنصات الرقمية لخلق تجارب ثقافية مميزة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والمحتوى التقليدي لكل من الإمارات والصين، مثل إنشاء معارض افتراضية تسمح للشباب بزيارة المتاحف والمواقع التراثية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، مما يسهم في تعزيز وعيهم وإثراء فهمهم للثقافات المختلفة.

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