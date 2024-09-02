إدراج سندات «مصدر» الخضراء اليوم في أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج السندات الخضراء الصادرة عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، اليوم، والبالغ قيمتها مليار دولار من شريحتين. وبحسب أحكام التسعير، تبلغ قيمة الشريحة الأولى من السندات نحو 500 مليون دولار، بفائدة 4.875 %، تستحق عام 2029، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 500 مليون دولار، بفائدة 5.25 %، تستحق عام 2034.
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