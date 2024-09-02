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إدراج سندات «مصدر» الخضراء اليوم في أبوظبي

9/2/2024 7:27:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج السندات الخضراء الصادرة عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، اليوم، والبالغ قيمتها مليار دولار من شريحتين. وبحسب أحكام التسعير، تبلغ قيمة الشريحة الأولى من السندات نحو 500 مليون دولار، بفائدة 4.875 %، تستحق عام 2029، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 500 مليون دولار، بفائدة 5.25 %، تستحق عام 2034.

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