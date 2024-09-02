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«العربية للطيران» إلى وارسو برحلات مباشرة

9/2/2024 7:27:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((العربية للطيران))، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة من الشارقة إلى العاصمة البولندية وارسو.

وستبدأ الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار وارسو شوبان اعتباراً من 20 ديسمبر المقبل وبمعدل 5 رحلات أسبوعية.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((العربية للطيران)): ((يسرنا إضافة مدينة وارسو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في أوروبا وكوجهة ثانية جديدة لنا في بولندا بعد كراكوف. وتتيح الرحلات الجديدة لعملائنا خيرات سفر سلسة ومباشرة بين الشارقة ومدينة وارسو الغنية بتاريخها وثقافتها.

وتؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد عملائنا بأفضل خيارات السفر الجوي لاستكشاف وجهات جديدة بغرض السياحة أو العمل على حد سواء. كما ونتطلع قدماً إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا والاستمتاع بجمال مدينة وارسو)).

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