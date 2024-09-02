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«طيران ناس» تسيّر 9 رحلات أسبوعياً إلى مطار الشارقة

9/2/2024 7:27:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل مطار الشارقة أولى الرحلات الجوية لشركة ((طيران ناس)) السعودية، لتنضم بذلك إلى قائمة شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها المجدولة من وإلى إمارة الشارقة، وبما يسهم في توسيع شبكة وجهات الطيران الدولية عبر مطار الشارقة، ويلبي نمو أعداد المسافرين وزيادة حركة الشحن الجوي من خلال منظومة الخدمات التي يقدمها بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

جاء ذلك خلال تدشين الرحلة الافتتاحية لشركة ((طيران ناس))، الذي شهده الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور كل من سلطان الخالدي، مدير عام المبيعات بشركة ((طيران ناس))، وسيد مظهر الدين، المدير الإقليمي لمبيعات الخليج بالشركة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين في هيئة مطار الشارقة الدولي.

وستقوم الشركة بتشغيل 7 رحلات أسبوعياً من جدة إلى مطار الشارقة، ورحلتين أسبوعياً من المدينة المنورة إلى إمارة الشارقة على متن طائراتها من نوع بوينغ 737.

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