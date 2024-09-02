سوق دبي يرتفع إلى أعلى مستوى في 10 سنوات

تخطى مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4350 نقطة في تداولات أمس، أولى جلسات شهر سبتمبر، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.72 % أو ما يعادل 31.3 نقطة، مسجلاً 4356.77 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 4.5 مليارات درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 729.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم ((سلامة)) ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بأكثر من 5 %، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 109.12 ملايين درهم ليغلق عند 8.71 دراهم مرتفعاً 3.2 %، تلاه ((الخليج للملاحة)) بـ47 مليون درهم مغلقاً عند 1.43 درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) جاذباً 48 مليون درهم، و((الإمارات دبي الوطني)) بـ39.9 مليون درهم مرتفعاً 1.5 % ليقفل عند 20 درهماً.

كما ارتفعت أسهم اكتتاب القابضة 3.14 %، وإعمار للتطوير 2.6%، ووطنية 2.5 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 61.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 131.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 70.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.84 % إلى مستوى 9363.04 نقطة، ليربح السوق نحو 24 مليار درهم أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 179.98 مليون درهم، تلاه ((الدار العقارية)) جاذباً 101.7 مليون درهم، ثم ((أدنوك للحفر)) بسيولة 81.9 مليون درهم مرتفعاً 1.4% ليغلق عند 4.46 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم إن إم دي سي 14.6 %، والخليج للمشاريع الطبية 11.1 %، والخليج الاستثمارية 6.4 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.06 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 28.5 مليار درهم أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.530 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.559 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.829 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و729.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تقارب 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و396.16 مليون درهم في سوق دبي.

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