15.01 % حصة «إي آند» في «فودافون»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت مجموعة الإمارات للاتصالات ((إي آند)) أن حصتها المملوكة في مجموعة فودافون بلغت ما يقارب 15.01%.
وأوضحت المجموعة في بيان لسوق أبوظبي، أن هذا التحديث في نسبة الملكية نتيجة قيام ((فودافون)) بتنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم، ما يقلل من إجمالي رأس مالها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأسهم المملوكة لها في ((فودافون)) لم يشهد أي تغيير، حيث بقي مستقراً عند 3944.7 مليون سهم.
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