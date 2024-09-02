15.01 % حصة «إي آند» في «فودافون»

أفادت مجموعة الإمارات للاتصالات ((إي آند)) أن حصتها المملوكة في مجموعة فودافون بلغت ما يقارب 15.01%.

وأوضحت المجموعة في بيان لسوق أبوظبي، أن هذا التحديث في نسبة الملكية نتيجة قيام ((فودافون)) بتنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم، ما يقلل من إجمالي رأس مالها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأسهم المملوكة لها في ((فودافون)) لم يشهد أي تغيير، حيث بقي مستقراً عند 3944.7 مليون سهم.

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