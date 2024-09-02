بنك الفجيرة الوطني يطلق وحدة الأعمال الناشئة

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة لتقديم خدمات شخصية ومخصصة لتقديم الدعم اللازم لاحتياجات الشركات من أجل تحقيق طموحاتها.

ويعزز إطلاق وحدة الأعمال الناشئة التزام البنك طويل الأجل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مخصصة، وبناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء تقوم على الثقة والخبرة العميقة في القطاع، مع التركيز على توفير حلول مصرفية تساعد على نمو الشركات الناشئة، والمكاتب المرنة والشركات القائمة، لتلبية متطلباتهم في بيئة أعمال ديناميكية.

وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: ((إن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة هو دليل على التزامنا الراسخ بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر مساهماً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال تقديم حلول مصرفية مخصصة ودعم مخصص عبر وحدتنا الجديدة، فإننا نهدف إلى تمكين رواد الأعمال، وأصحاب الشركات من تحقيق متطلباتهم. إن نهجنا في بنك الفجيرة الوطني يضمن حصول كل عميل على الاهتمام والخبرة التي يحتاجها للنمو والازدهار في سوق تزداد تنافسية، ونحن متحمسون للمشاركة في رحلتهم ونتطلع إلى المساهمة في نجاحهم)).

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