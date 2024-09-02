«الصير مارين» بعلامة تجارية جديدة.. والأصول تتجاوز 7.5 مليارات درهم

كشفت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، عن علامتها التجارية الجديدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول شركة الصير مارين، بعد توسيع أسطولها بالسفن الحالية والناقلات التي سيتم تسليمها قبل نهاية هذا العام 7.5 مليارات درهم. وسيسهم استثمار الشركة في أسطولها الحديث والمتطور، في تحقيق نمو مستدام لإيراداتها، ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وقد انعكس هذا الأداء في النمو القوي لإجمالي إيراداتها، التي ارتفعت إلى 580 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

واستثمرت شركة الصير مارين أكثر من 1.45 مليار درهم في كل من موانئ أبوظبي وأدنوك للخدمات اللوجستية. وتهدف الشركة من خلال هذه الاستثمارات الكبرى، إلى دعم الصناعة البحرية الوطنية، لتكون إحدى أركان استراتيجية ((مشاريع الخمسين)).

وقال جاي نيفينز الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية: ((استلهاماً من رؤية القيادة في دولة الإمارات، ركزنا جهودنا على مدى عقدين من الزمان، لتوسيع أعمالنا في القطاع البحري، محققين سجلاً حافلاً من الإنجازات، واليوم نعلن عن إطلاق علامتنا التجارية الجديدة، التي تعبر عن إيماننا العميق بالإمكانات الكبيرة للقطاع البحري بالدولة، لنواصل المضي قدماً، لنكون الموجة الدافعة للتميز في القطاع البحري)).

وأضاف: ((تمتلك الشركة وتدير حالياً أسطولاً يبلغ 20 سفينة، تم الاستحواذ على معظمها بين عامي 2022 و2023، ويضم ناقلتين للغاز الطبيعي المسال، سيتم تسليمهما خلال الربع الأخير من عام 2024، وقد تم تجهيزهما لاستخدام أنواع جديدة من الوقود الخالي من الانبعاثات، مثل الأمونيا والميثانول، ما يعزز التزامنا الراسخ بالاستدامة)).

وتواصل شركة الصير مارين ريادتها في الصناعة البحرية، والاستفادة من خبرتها في مركز التميز البحري للقوارب ذاتية القيادة، والتي تزيد على 15 عاماً، لتعزيز السلامة وكفاءة العمليات، ودعم الاستدامة، عبر تطوير حلول مبتكرة لأنظمة القوارب البحرية ذاتية القيادة، ويكرس تميزها في هذا المجال، خدمات الصيانة الشاملة التي تقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

إضافة إلى ذلك، حققت شركة الصير مارين تفوقاً نوعياً، بإطلاق ((ميغا 2))، أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم، والتي تم استخدامها لصناعة أكبر قارب تم بناؤه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مصنوع من 67 ٪ من المواد المعاد تدويرها، لترتقي بمعايير الصناعة البحرية، وتعكس التزامها القوي بحماية البيئة.

كما حققت الشركة إنجازاً لافتاً خلال أسبوع دبي للتصميم، حيث عرضت خلاله أيقونة فنية فريدة، أبرزت قدراتها للطباعة السريعة ثلاثية الأبعاد، عبر بناء جناح ((نورث ستار))، ما يُعد شهادة على قدرات الشركة المتطورة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطويرها على نطاق واسع.

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