«مالية دبي» تحصد جائزة «ستيڤي» الذهبية العالمية

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، عن فوزها بجائزة عالمية في المجال المالي، حيث قالت الدائرة إنها حصدت الجائزة الذهبية ضمن دورة جوائز ((ستيڤي)) العالمية المرموقة للأعمال لعام 2024، وذلك عن فئة ((الإنجاز في المالية))، التي تنافس فيها أكثر من 3000 مؤسسة مالية من حول العالم.

وتقلدت دائرة المالية، ممثلة بإدارة الإيرادات العامة، وسام الجائزة الذهبية، الذي يُعدّ أعلى وسام يُمنح للمؤسسات ضمن جوائز ((ستيڤي))، إثر خوضها المنافسة العالمية عن برنامج المنهجية الموحّدة لحساب تكاليف الخدمات الحكومية ((ألماس))، الذي أعدته ونفذته الدائرة، بهدف تعزيز الشفافية، وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية، من أجل المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية، وتنمية الموارد الحكومية.

وأعرب معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، عن فخره بالإنجازات المتتالية التي تحققها الدائرة، والتي كان أحدثها الفوز بالجائزة الذهبية ضمن جوائز ((ستيڤي)) العالمية للأعمال، مؤكداً حرص الدائرة على الاقتداء بالقيادة الحكيمة، والوصول بدبي إلى المراكز الأولى.

وهنّأ فريق العمل في قطاع الحسابات المركزية، وإدارة الإيرادات العامة على هذا الإنجاز، معتبراً الفوز برهاناً على مدى أهمية النجاح الذي حققه برنامج ((ألماس)) لحكومة دبي، وقال: يأتي هذا الفوز بجائزة ((ستيڤي)) الذهبية، ليؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دائرة المالية في تطوير منظومة الإيرادات العامة لحكومة دبي، عبر ضمان التسعير العادل للخدمات الحكومية في الإمارة، وقد استطاع ((ألماس)) أن يرسي معايير جديدة في تسعير الخدمات الحكومية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وهنأ أحمد علي مفتاح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة، معالي المدير العام، وفريق القيادة، وموظفي الدائرة، بمناسبة فوز الدائرة بجائزة ((ستيڤي)) الذهبية المرموقة، عن فئة ((الإنجاز في المالية))، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز.

وقال إن برنامج المنهجية الموحدة لحساب تكاليف الخدمات الحكومية ((ألماس))، ظل على مدى السنوات الماضية ((حجر الزاوية في تطوير منظومة الإيرادات الحكومية))، مشيراً إلى أن البرنامج، الذي يُعتبر الأول من نوعه في المنطقة، نجح في الإسهام بتحقيق أهدافه المتمثلة بتركيز جهود الإدارات المالية على إيصال الرؤى الاستراتيجية للقيادة، والتشجيع على تحسين الأداء، وتوحيد منهجية احتساب التكاليف ضمن نطاق الجهات الحكومية، ودعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات الحكومية، إضافة إلى المساعدة في التخصيص المناسب للموارد، ودعم القرارات المتعلقة برفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.

وأكدت ريهام محمد كرمستجي مدير إدارة الإيرادات العامة في الدائرة، أن ((ألماس)) نجح في احتساب تكاليف أكثر من 3700 خدمة حكومية، مقدمة من الجهات الحكومية المحققة لإيرادات حكومة دبي، ضماناً لتحقيق التسعير العادل للخدمات الحكومية في الإمارة.

وقالت: أطلقت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، برنامج ألماس كأساس لتغيير هيكل الرسوم الحكومية، يبدأ من وضع دليل موحد لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية، وتطبيقه، ليصبح أساساً لإدخال التغييرات في أسعار الرسوم الحكومية، بناء على عواملَ متنوعة، تؤثر في قرارات تسعير الخدمات الحكومية، وذلك بعد أن تنقضي فترة تثبيت الرسوم الحكومية، تحقيقاً للتوازن بين الإيرادات من الضرائب والرسوم.

ومن شأن هذا البرنامج، تحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية في فرض الرسوم وتطبيقها في إمارة دبي، وفق أفضل المعايير العالمية، وكذلك دعم القرارات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير تقديم الخدمات الحكومية، والتشجيع على تحسين الأداء، فضلاً عن المساعدة في التخصيص المناسب للموارد، ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة. وها هو البرنامج اليوم يفي باسمه وبأهدافه، ويحرز لدائرة المالية، ولحكومة دبي، جائزة عالمية رفيعة الشأن في الأوساط المالية.

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