عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكويتي يفتتحان المبنى الجديد لسفارة الكويت بأبوظبي

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية ومعالي عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة المبنى الجديد لسفارة دولة الكويت بأبوظبي.

وأزاح سموه ومعالي عبدالله علي اليحيا الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح المبنى الجديد للسفارة.

كما تفقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يرافقه معالي وزير الخارجية الكويتي معرضا للصور في السفارة تعكس التطور الكبير في دولة الكويت الشقيقة وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وأكد سموه أن افتتاح المبنى الجديد لسفارة دولة الكويت يأتي تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية التي ترتكز على أسس صلبة من الاحترام والتفاهم والتلاحم.

وأشار سموه إلى أن العلاقات الإماراتية الكويتية قوية وعميقة ومتحصنة بروابط المحبة والإخاء بين قيادتهما وشعبيهما.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تتطلع إلى مواصلة العمل مع دولة الكويت الشقيقة على كافة المستويات، من أجل تنمية وتطوير هذه العلاقة التاريخية تلبية لتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جهود سعادة جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة وفريق عمل السفارة في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين وشعبيهما.

وفي الختام التقط سموه ومعالي عبدالله علي عبدالله اليحيا صورة تذكارية مع أعضاء وفريق عمل السفارة.

حضر الافتتاح سعادة جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة وعدد من سفراء الدول الخليجية والدبلوماسيين وكبار المسؤولين.

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