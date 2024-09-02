طقس الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة من الثلاثاء 3 سبتمبر إلى السبت 7 سبتمبر 2024، طقساً رطباً مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق.

الثلاثاء: الطقس سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباحاً. سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمالية تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر. الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار نهاراً، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س. البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء: ستستمر الرطوبة على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً. الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، مع فرصة لتكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر. الرياح ستكون مشابهة لليوم السابق، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمالية أن تصل إلى 40 كم/س. البحر سيبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس: من المتوقع أن يبقى الطقس رطباً على بعض المناطق الساحلية والغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً. سيظل الطقس صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة لتكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها أمطار بعد الظهر. الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س. البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة: سيستمر الطقس الرطب على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً. سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمال لتكون سحب ركامية شرقاً بعد الظهر. الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمال أن تصل إلى 35 كم/س. البحر سيبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت: الطقس سيكون رطباً على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً. سيظل الطقس صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمالية لتكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر. الرياح ستبقى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تصل إلى 35 كم/س. البحر سيبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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