رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
اليوم، خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، مسارات تطوير التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار المستدامين.
كما استعرض سموه ورئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال،الهاتفي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد سموه ورئيس الوزراء البريطاني في هذا السياق حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.. مشددين على أهمية تحرك المجتمع الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة ومنع توسع الصراع فيها بما يهدد أمنها واستقرارها.
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