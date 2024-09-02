رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

اليوم، خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، مسارات تطوير التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار المستدامين.

كما استعرض سموه ورئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال،الهاتفي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سموه ورئيس الوزراء البريطاني في هذا السياق حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.. مشددين على أهمية تحرك المجتمع الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة ومنع توسع الصراع فيها بما يهدد أمنها واستقرارها.

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