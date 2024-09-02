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ناغلسمان: تير شتيجن حارس المنتخب

9/2/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬مارك‭ ‬أندير‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬سيكون‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬الجديد‭ ‬للفريق‭ ‬بعد‭ ‬اعتزال‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬دوليا‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬عن‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وقدم‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬مارك‭ ‬سيكون‭ ‬الاختيار‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬واضح‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الحارس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬كبيرة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬المنتخب،‭ ‬وذلك‭ ‬حينما‭ ‬يخوض‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وكان‭ ‬نوير‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬124‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬في‮
‬عام‭ ‬2009‭ ‬ولعب‭ ‬كل‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬منذ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا،‭ ‬وفاز‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وكانت‭ ‬مبارياته‭ ‬الأخيرة
في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

وتم‭ ‬استدعاء‭ ‬الثنائي‭ ‬أوليفير‭ ‬باومان‭ ‬من‭ ‬هوفنهايم‭ ‬وألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬من‭ ‬شتوتجارت،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭.‬

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