ناغلسمان: تير شتيجن حارس المنتخب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فرانكفورت – (د ب أ): أكد يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن مارك أندير تير شتيجن سيكون الحارس الأساسي الجديد للفريق بعد اعتزال مانويل نوير دوليا.
وقال ناغلسمان عن تير شتيجن الذي شارك في 40 مباراة دولية منذ عام 2012 وقدم أداء رائعا لعدة سنوات مع برشلونة الإسباني: «مارك سيكون الاختيار رقم 1 بالنسبة لنا هذا واضح».
ويبدو أن الحارس البالغ من العمر 32 عاما سيشارك في أول بطولة كبيرة له مع المنتخب، وذلك حينما يخوض منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
وكان نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، شارك في 124 مباراة دولية منذ بدايته مع المنتخب في
عام 2009 ولعب كل البطولات الكبرى منذ كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وفاز باللقب في نسخة عام 2014، وكانت مبارياته الأخيرة
في كأس أمم أوروبا 2024.
وتم استدعاء الثنائي أوليفير باومان من هوفنهايم وألكسندر نوبل من شتوتجارت، في مركز حراسة المرمى إلى جانب تير شتيجن.
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