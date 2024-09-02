النصر يفسخ تعاقده مع تيليس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (د ب أ): أبلغت إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر السعودي، البرازيلي أليكس تيليس، ظهير أيسر الفريق، بإنهاء عقده ومنحه مخالصة مالية.
ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية أمس الإثنين عن مصادر وصفتها بأنها خاصة قولها «أن مخالصة الظهير البرازيلي ستكلف خزينة الأصفر المالية 6 ملايين دولار، مقابل العام المتبقي من عقده الذي ينتهي صيف 2025».
ويعمل النصر على تسجيل الفرنسي محمد سيماكان مدافع لايبزج الألماني الذي اقترب من تمثيل الأصفر بدلا من تيليس.
وأشارت «الرياضية»، إلى أن نادي النصر يكثف جهوده قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، لدعم مركز الظهير الأيسر إما بمعاذ فقيهي من الاتحاد، أو زكريا هوساوي من الرائد، أو إسلام هوساوي من نيوم، أو عبد الإله الخيبري من الرياض.
وانضم الظهير البرازيلي إلى النصر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ولعب 38 مباراة بقميص الفريق السعودي سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.
كما نجح تيليس برفقة زملائه في تحقيق كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.
MENAFN02092024000055011008ID1108628377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.