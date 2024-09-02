النصر يفسخ تعاقده مع تيليس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أبلغت‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليكس‭ ‬تيليس،‭ ‬ظهير‭ ‬أيسر‭ ‬الفريق،‭ ‬بإنهاء‭ ‬عقده‭ ‬ومنحه‭ ‬مخالصة‭ ‬مالية‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬خاصة‭ ‬قولها‭ ‬‮«‬أن‭ ‬مخالصة‭ ‬الظهير‭ ‬البرازيلي‭ ‬ستكلف‭ ‬خزينة‭ ‬الأصفر‭ ‬المالية‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬مقابل‭ ‬العام‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬عقده‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬صيف‭ ‬2025‮»‬‭.‬

ويعمل‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الفرنسي‭ ‬محمد‭ ‬سيماكان‭ ‬مدافع‭ ‬لايبزج‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬الأصفر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تيليس‭.‬

وأشارت‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬يكثف‭ ‬جهوده‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية،‭ ‬لدعم‭ ‬مركز‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬إما‭ ‬بمعاذ‭ ‬فقيهي‭ ‬من‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أو‭ ‬زكريا‭ ‬هوساوي‭ ‬من‭ ‬الرائد،‭ ‬أو‭ ‬إسلام‭ ‬هوساوي‭ ‬من‭ ‬نيوم،‭ ‬أو‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬الخيبري‭ ‬من‭ ‬الرياض‭.‬

وانضم‭ ‬الظهير‭ ‬البرازيلي‭ ‬إلى‭ ‬النصر‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬لثلاثة‭ ‬مواسم،‭ ‬ولعب‭ ‬38‭ ‬مباراة‭ ‬بقميص‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬3‭ ‬أهداف،‭ ‬وقدم‭ ‬5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

كما‭ ‬نجح‭ ‬تيليس‭ ‬برفقة‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬الأبطال‭.‬