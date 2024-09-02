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يويفا يقرر خفض سقف أسعار التذاكر

9/2/2024 7:22:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬خفض‭ ‬سقف‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬المباريات‭ ‬لجماهير‭ ‬الفرق‭ ‬الزائرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬يورو‭ (‬66‭ ‬دولارا‭) ‬مع‭ ‬التعهد‭ ‬بتخفيضه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وأكد‭ ‬يويفا‭ ‬تغيير‭ ‬سقف‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لهيئته‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬غلب‭ ‬عليه‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬حفلات‭ ‬لم‭ ‬الشمل‭ ‬لفريق‭ ‬أواسيس‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬ومباراة‭ ‬الكريكيت‭ ‬بين‭ ‬إنجلترا‭ ‬وسريلانكا‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لوردز‭.‬

وبداية‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬سيتم‭ ‬تخفيض‭ ‬سقف‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬لجماهير‭ ‬الفرق‭ ‬الزائرة‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬يورو،‭ ‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬يويفا‭ ‬ورئيسه‭ ‬ألكسندر‭ ‬تشيفيرين‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬المشجعون‭ ‬بأنهم‭ ‬يحظون‭ ‬بالتقدير‭ ‬المناسب‭.‬

وكان‭ ‬سقف‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬لجماهير‭ ‬الفرق‭ ‬الزائرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬يبلغ‭ ‬70‭ ‬يورو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬قبل‭ ‬تخفيضه‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬للبطولة‭ ‬القارية‭ ‬سيخوض‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مباراة‭ ‬إضافية‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬والدوري‭ ‬الأوروبي‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬محادثات‭ ‬إضافية‭ ‬بين‭ ‬يويفا‭ ‬ورابطة‭ ‬المشجعين‭ ‬الأوروبية‭ ‬ورابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ (‬إيكا‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬سقف‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬لجماهير‭ ‬الفرق‭ ‬الزائرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيبلغ‭ ‬40‭ ‬يورو‭ ‬فيما‭ ‬تحدد‭ ‬20‭ ‬يورو‭ ‬كسقف‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأوروبي‭ ‬لجماهير‭ ‬الفرق‭ ‬الزائرة،‭ ‬وبحسب‭ ‬اليويفا‭ ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬تخفيض‭ ‬سقف‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬المباريات‭ ‬لجماهير‭ ‬الفرق‭ ‬الزائرة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬يورو‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬تشيفيرين‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬قرار‭ ‬اليوم‭ ‬خطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأكيد‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬يوم‭ ‬المباراة‭ ‬لجميع‭ ‬المشجعين‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬سياسات‭ ‬أكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬للمشجعين‭ ‬نواصل‭ ‬مهمتنا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬كرياضة‭ ‬شاملة‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تقدير‭ ‬المشجعين‭ ‬الذين‭ ‬يسافرون‭ ‬عبر‭ ‬أوروبا‭ ‬لمتابعة‭ ‬فرقهم‭ ‬والاعتراف‭ ‬بهم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬ناصر‭ ‬آل‭ ‬خليفي‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الخطوة‮»‬‭ ‬دلالة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المباراة‭ ‬للجماهير‭.‬



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