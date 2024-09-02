يويفا يقرر خفض سقف أسعار التذاكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خفض سقف أسعار تذاكر المباريات لجماهير الفرق الزائرة في دوري أبطال أوروبا إلى 60 يورو (66 دولارا) مع التعهد بتخفيضه مرة أخرى في الموسم المقبل.
وأكد يويفا تغيير سقف أسعار التذاكر أمس الاثنين بعد اجتماع لهيئته في نهاية الأسبوع غلب عليه الحديث في مسألة أسعار تذاكر حفلات لم الشمل لفريق أواسيس الصيف المقبل ومباراة الكريكيت بين إنجلترا وسريلانكا في ملعب لوردز.
وبداية من الموسم المقبل لدوري الأبطال سيتم تخفيض سقف أسعار التذاكر لجماهير الفرق الزائرة إلى 50 يورو، حيث يحاول يويفا ورئيسه ألكسندر تشيفيرين ضمان أن يشعر المشجعون بأنهم يحظون بالتقدير المناسب.
وكان سقف أسعار التذاكر لجماهير الفرق الزائرة في دوري الأبطال يبلغ 70 يورو منذ عام 2019، قبل تخفيضه أمس الاثنين، حيث إنه بدءا من النسخة الحالية للبطولة القارية سيخوض كل فريق مباراة إضافية واحدة على الأقل خارج ملعبه في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
وجاء هذا القرار في أعقاب محادثات إضافية بين يويفا ورابطة المشجعين الأوروبية ورابطة الأندية الأوروبية (إيكا)، حيث إن سقف أسعار التذاكر لجماهير الفرق الزائرة في الدوري الأوروبي سيبلغ 40 يورو فيما تحدد 20 يورو كسقف أسعار تذاكر مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لجماهير الفرق الزائرة، وبحسب اليويفا فإنه سيتم تخفيض سقف أسعار تذاكر المباريات لجماهير الفرق الزائرة في مسابقة الدوري الأوروبي إلى 35 يورو الموسم المقبل.
وقال تشيفيرين: «يمثل قرار اليوم خطوة رئيسية أخرى في إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعزيز تجربة يوم المباراة لجميع المشجعين».
وأضاف: «من خلال تقديم سياسات أكثر ملاءمة للمشجعين نواصل مهمتنا للحفاظ على كرة القدم كرياضة شاملة حيث يتم تقدير المشجعين الذين يسافرون عبر أوروبا لمتابعة فرقهم والاعتراف بهم».
من جانبه قال ناصر آل خليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية: «هذه الخطوة» دلالة مهمة في المساعدة على تحسين تجربة المباراة للجماهير.
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