الاعتداء على لاعب نورمبرج لارتدائه قميص بايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدأت‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقيقا‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬لاعب‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬بصفوف‭ ‬فريق‭ ‬نورمبرج‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للاعتداء‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬مرتديا‭ ‬قميص‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬نورمبرج‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إنهم‭ ‬بدأوا‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬هوياتهم‭.‬

وكان‭ ‬نادي‭ ‬نورمبرج‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث،‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬اللاعب‭.‬

وبعدها‭ ‬نشر‭ ‬المدافع‭ ‬نيكلاس‭ ‬ويلسون‭ ‬سومر‭ ‬صورة‭ ‬لنفسه‭ ‬بوجه‭ ‬يبدو‭ ‬عليه‭ ‬علامات‭ ‬التورم‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬انستجرام‭.‬

ولا‭ ‬يعد‭ ‬سومر‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬أحد‭ ‬المؤثرين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حيث‭ ‬يتابعه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

وقال‭ ‬نورمبرج‭ ‬إن‭ ‬الحادث‭ ‬وراءه‭ ‬صورة‭ ‬سومر‭ ‬وهو‭ ‬يرتدي‭ ‬قميص‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحذف‭ ‬اللاعب‭ ‬الصورة‭ ‬سريعا،‭ ‬ويتقدم‭ ‬باعتذار‭ ‬علني‭.‬

واستنكر‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬الحادث،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬المعتدين‭ ‬تجاوزوا‭ ‬كل‭ ‬الحدود،‭ ‬وأن‭ ‬نورمبرج‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬للاعتداء‭ ‬الجسدي‭.‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬جماهير‭ ‬نورمبرج‭ ‬بإهانة‭ ‬سومر‭ ‬وذلك‭ ‬برفع‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬ماجديبورج‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬وكتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬نادينا‭ ‬فخر،‭ ‬وأنت‭ ‬حثالة‭ ‬تماما‭ ‬مثل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‮»‬‭.‬