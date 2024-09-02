Tuesday, 03 September 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاعتداء على لاعب نورمبرج لارتدائه قميص بايرن

9/2/2024 7:22:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدأت‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقيقا‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬لاعب‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬بصفوف‭ ‬فريق‭ ‬نورمبرج‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للاعتداء‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬مرتديا‭ ‬قميص‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬نورمبرج‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إنهم‭ ‬بدأوا‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬هوياتهم‭.‬

وكان‭ ‬نادي‭ ‬نورمبرج‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث،‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬اللاعب‭.‬

وبعدها‭ ‬نشر‭ ‬المدافع‭ ‬نيكلاس‭ ‬ويلسون‭ ‬سومر‭ ‬صورة‭ ‬لنفسه‭ ‬بوجه‭ ‬يبدو‭ ‬عليه‭ ‬علامات‭ ‬التورم‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬انستجرام‭.‬

ولا‭ ‬يعد‭ ‬سومر‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬أحد‭ ‬المؤثرين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حيث‭ ‬يتابعه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

وقال‭ ‬نورمبرج‭ ‬إن‭ ‬الحادث‭ ‬وراءه‭ ‬صورة‭ ‬سومر‭ ‬وهو‭ ‬يرتدي‭ ‬قميص‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحذف‭ ‬اللاعب‭ ‬الصورة‭ ‬سريعا،‭ ‬ويتقدم‭ ‬باعتذار‭ ‬علني‭.‬

واستنكر‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬الحادث،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬المعتدين‭ ‬تجاوزوا‭ ‬كل‭ ‬الحدود،‭ ‬وأن‭ ‬نورمبرج‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬للاعتداء‭ ‬الجسدي‭.‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬جماهير‭ ‬نورمبرج‭ ‬بإهانة‭ ‬سومر‭ ‬وذلك‭ ‬برفع‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬ماجديبورج‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬وكتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬نادينا‭ ‬فخر،‭ ‬وأنت‭ ‬حثالة‭ ‬تماما‭ ‬مثل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‮»‬‭.‬

MENAFN02092024000055011008ID1108628375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث