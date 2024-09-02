الآسيوي يكشف عن كأس النخبة الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬أولى‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬للنسخة‭ ‬المحدثة‭ ‬لأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬كأس‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬امتدادا‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬وكأس‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬ابطال‭ ‬الدوري‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭.‬

وستتاح‭ ‬لعشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬فرصة‭ ‬مثيرة‭ ‬للتعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬الجديد‭ ‬عندما‭ ‬يشق‭ ‬طريقه‭ ‬عبر‭ ‬القارة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2024‭/‬2025‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أنه

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬الكأس‭ ‬الأصلية‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ12‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للرجال،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬موطن‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬البطولة

نادي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬كمحطة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬لمرحلة‭ ‬الدوري،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭.‬

وستتميز‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬لاحقة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬بوجهة‭ ‬مختلفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجهتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر،‭ ‬حيث‭ ‬تسافر‭ ‬الكأس‭ ‬عبر‭ ‬أستراليا‭ ‬والصين‭ ‬والعراق‭ ‬وإيران‭ ‬واليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وماليزيا‭ ‬وقطر‭ ‬وتايلاند‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬للبقاء‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تتوج‭ ‬بالمباراة‭ ‬الحاسمة‭ ‬المهمة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬ستتاح‭ ‬لها‭ ‬زيارة‭ ‬الكأس‭ ‬ورؤية‭ ‬الجائزة‭ ‬المبهرة‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬معها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬قرعة‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬أفضل‭ ‬24‭ ‬ناديا‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬المشهد‭ ‬للمواجهات‭ ‬المتوقعة‭ ‬للغاية‭.‬

كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬المشجعون‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬الكؤوس‭ ‬الجديدة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للسيدات‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬لكل‭ ‬بطولة‭ ‬يومي‭ ‬2‭ ‬و3‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬ووهان،‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬والتي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للسيدات‭.‬

وسيقام‭ ‬العرض‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هيروشيما‭ ‬اليابانية‭ ‬حيث‭ ‬يفتتح‭ ‬سانفريتشي‭ ‬هيروشيما‭ ‬الياباني‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬الثانية‭ ‬ضد‭ ‬كايا‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬إيلويلو‭ ‬من‭ ‬الفلبين‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭. ‬



