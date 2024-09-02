هورنر: ريد بول لم يتأثر برحيل نيوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬كريستان‭ ‬هورنر،‭ ‬مدير‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬أن‭ ‬رحيل‭ ‬أدريان‭ ‬نيوي‭ ‬المفاجئ‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬انهيار‭ ‬الفريق،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬الفريق،‭ ‬إنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس،‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين،‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭-.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬نوريس‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬كونه‭ ‬أول‭ ‬المنطلقين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مونزا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار،‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬لكن‭ ‬السائق‭ ‬البريطاني‭ ‬مازال‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬لانتزاع‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬فيرستابن‭ ‬بطل‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتل‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الأخير‭ ‬بإيطاليا‭.‬

ولم‭ ‬يحقق‭ ‬فيرستابن‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬سباقات‭ ‬متتالية،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬رحيل‭ ‬نيوي،‭ ‬وهو‭ ‬العقل‭ ‬المدبر‭ ‬خلف‭ ‬تألق‭ ‬فيرستابن،‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬سباق‭ ‬ميامي‭.‬

وجاء‭ ‬رحيل‭ ‬نيوي‭ ‬بعد‭ ‬فضيحة‭ ‬هورنر‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬ورياضة‭ ‬فورمولا1‭- ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭.‬

وكان‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬مصرا‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رحيل‭ ‬نيوي‭ ‬ليس‭ ‬مرتبطا‭ ‬بفضيحة‭ ‬اتهام‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬بالفريق‭ ‬والتي‭ ‬اتهمت‭ ‬هورنر‭ ‬بسلوك‭ ‬السيطرة،‭ ‬وكان‭ ‬هورنر‭ ‬دائما‭ ‬ينفي‭ ‬تلك‭ ‬المزاعم،‭ ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬تبرئته‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المزاعم‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬فورمولا1‭-.‬

وقال‭ ‬هورنر‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬إذا‭ ‬ماكان‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬يفتقد‭ ‬نيوي‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬سنواجه‭ ‬تلك‭ ‬المشاكل‭ ‬لأنها‭ ‬موجودة‭ ‬بالفعل،‭ ‬ورحيل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬التحولات‭ ‬الدرامية‭ ‬سريعا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأت‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬ميامي،‭ ‬وكان‭ ‬أدريان‭ ‬موجودا‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬هناك،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتأثر‭ ‬بتلك‭ ‬السرعة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬هورنر‭: ‬‮«‬فورمولا1‭- ‬رياضة‭ ‬جماعية‭ ‬وهي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالفريق‭ ‬والفريق‭ ‬سيجد‭ ‬حلا‮»‬‭.‬