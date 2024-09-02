السماح بدخول 5 آلاف مشجع عراقي إلى الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (د ب أ): أكد السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي أن جهود كل من السفارة العراقية في الكويت ووزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري قد تكللت بالنجاح في اعتماد الية لدخول 5000 مشجع عراقي إلى الكويت لحضور مباراة المنتخبين المقرر لها يوم 10 سبتمبر الجاري.
وتم اعتماد آلية دخول الجماهير العراقية إلى الكويت بعد لقاء السفير صباح أمس الإثنين مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف.
وكتب المنهل الصافي في تغريدة له عبر حسابه في موقع «إكس» أمس الإثنين أنه تم اعتماد الية لدخول (5000) مشجع عراقي ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستجمع المنتخبين الشقيقين على ملعب ستاد جابر الدولي. ومن المقرر أيضا أن يقوم اتحادا الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
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