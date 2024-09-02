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السماح بدخول 5 آلاف مشجع عراقي إلى الكويت

9/2/2024 7:22:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬لدى‭ ‬الكويت‭ ‬المنهل‭ ‬الصافي‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقي‭ ‬عبدالأمير‭ ‬الشمري‭ ‬قد‭ ‬تكللت‭ ‬بالنجاح‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬الية‭ ‬لدخول‭ ‬5000‭ ‬مشجع‭ ‬عراقي‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬لحضور‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتم‭ ‬اعتماد‭ ‬آلية‭ ‬دخول‭ ‬الجماهير‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬السفير‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الكويتي،‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬اليوسف‭.‬

وكتب‭ ‬المنهل‭ ‬الصافي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬الية‭ ‬لدخول‭ (‬5000‭) ‬مشجع‭ ‬عراقي‭ ‬ممن‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لحضور‭ ‬مباراة‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬ستجمع‭ ‬المنتخبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ستاد‭ ‬جابر‭ ‬الدولي‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬اتحادا‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬بتنظيم‭ ‬دخول‭ ‬المشجعين‭ ‬وإقامتهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

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