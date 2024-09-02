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غوارديولا يستبعد انضمام فودن إلى تشكيلة المنتخب

9/2/2024 7:22:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬استبعد‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬انضمام‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬فريقه‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬إنجلترا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتي‭ ‬أيرلندا‭ ‬وفنلندا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬بسبب‭ ‬شعوره‭ ‬بالتعب‭.‬

وشارك‭ ‬اللاعب‭ (‬24‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬استدعاه‭ ‬لي‭ ‬كارسلي‭ ‬مدرب‭ ‬إنجلترا‭ ‬المؤقت‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬أيرلندا‭ ‬في‭ ‬دبلن‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ومباراة‭ ‬فنلندا‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬ويمبلي‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬كبديل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بالدوري‭ ‬أمام‭ ‬تشيلسي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬حينما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬انضمام‭ ‬فودن‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬إنجلترا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬الآن‭. ‬أظن‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬ينضم‭ ‬ولكنني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭. ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭. ‬ولكن‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬فودن‭ ‬في‭ ‬41‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬إنجلترا‭ ‬وبدأ‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬بلاده‭ ‬ببطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬

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