غوارديولا يستبعد انضمام فودن إلى تشكيلة المنتخب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): استبعد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين انضمام لاعب وسط فريقه فيل فودن إلى تشكيلة إنجلترا لخوض مباراتي أيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية بسبب شعوره بالتعب.
وشارك اللاعب (24 عاما)، الذي استدعاه لي كارسلي مدرب إنجلترا المؤقت لخوض مباراة أيرلندا في دبلن في السابع من سبتمبر الجاري ومباراة فنلندا على استاد ويمبلي بعدها بثلاثة أيام، في مباراة واحدة فقط مع سيتي هذا الموسم كبديل في المباراة الافتتاحية بالدوري أمام تشيلسي قبل أسبوعين.
وقال غوارديولا حينما سُئل عن انضمام فودن إلى تشكيلة إنجلترا: «لا أعتقد ذلك الآن. أظن أنه لن ينضم ولكنني لا أعرف. لا يشعر بأنه على ما يرام. ولكن المنتخبات الوطنية هي التي تقرر ذلك». وشارك فودن في 41 مباراة دولية مع إنجلترا وبدأ أساسيا في جميع مباريات بلاده ببطولة أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا.
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