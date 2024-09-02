ماير ينضم إلى قائمة المصابين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
هانوفر - (د ب أ): أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم أمس الإثنين أن لاعبه الكرواتي الدولي لوفرو ماير انضم إلى قائمة المصابين في ظل معاناته من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن.
وأوضح فولفسبورج عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن ماير سيغيب في الوقت الراهن بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على ملعب هولشتاين كيل 2/صفر يوم السبت الماضي بالبوندسليجا.
ويوجد ماير رفقة المنتخب الكرواتي حاليا لمواصلة علاجه خلال فترة التوقف الدولي، ويبقى على تواصل وثيق مع الجهاز الطبي لفولفسبورج.
وانضم ماير إلى قائمة المصابين في فولفسبورج التي تضم محمد عمورة ويواكيم مايهلي واستر فرانكس.
ويلتقي فولفسبورج في مباراته التالية مع اينتراخت فرانكفورت في 14 سبتمبر الجاري.
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