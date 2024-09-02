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ماير ينضم إلى قائمة المصابين

9/2/2024 7:22:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هانوفر‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬فولفسبورج‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬لاعبه‭ ‬الكرواتي‭ ‬الدولي‭ ‬لوفرو‭ ‬ماير‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الكاحل‭ ‬الأيمن‭.‬

وأوضح‭ ‬فولفسبورج‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬ماير‭ ‬سيغيب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بالبوندسليجا‭.‬

ويوجد‭ ‬ماير‭ ‬رفقة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكرواتي‭ ‬حاليا‭ ‬لمواصلة‭ ‬علاجه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬ويبقى‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬لفولفسبورج‭.‬

وانضم‭ ‬ماير‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬فولفسبورج‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬محمد‭ ‬عمورة‭ ‬ويواكيم‭ ‬مايهلي‭ ‬واستر‭ ‬فرانكس‭.‬

ويلتقي‭ ‬فولفسبورج‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬التالية‭ ‬مع‭ ‬اينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬



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