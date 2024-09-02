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الهدوء يسود بايرن بعد الانطلاقة القوية

9/2/2024 7:22:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يدخل‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الرضا‭ ‬بعد‭ ‬البداية‭ ‬القوية‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬فينسنت‭ ‬كومباني‭.‬

استهل‭ ‬بايرن‭ ‬موسمه‭ ‬بالفوز‭ ‬3‭/‬2‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬فولفسبورج‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬فرايبورج‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬صفر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬محور‭ ‬الاهتمام‭ ‬بخوض‭ ‬مباراته‭ ‬رقم‭ ‬710،‭ ‬ليحقق‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬داخل‭ ‬النادي‭ ‬وسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬هاري‭ ‬كين‭.‬

وقال‭ ‬ماكس‭ ‬إيبرل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬للشؤون‭ ‬الرياضية‭ ‬‮«‬مباراتان،‭ ‬وانتصاران،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يتواجد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬لأن‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬بين‭ ‬صفوفه‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬المعار‭ ‬بول‭ ‬فانر،‭ ‬يتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭.‬

وأشاد‭ ‬إيبرل‭ ‬بانطلاقة‭ ‬هايدنهايم،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يهم‭ ‬حقا‭ ‬من‭ ‬يعتلي‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أول‭ ‬جولتين‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬بايرن‭ ‬موسمه‭ ‬الحالي‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬لقب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وبعد‭ ‬بحث‭ ‬طويل‭ ‬ومثير‭ ‬للسخرية‭ ‬أحيانا‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬قبل‭ ‬تعيين‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسنت‭ ‬كومباني‭ ‬قائد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬السابق،‭ ‬ومدرب‭ ‬بيرنلي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬خلفا‭ ‬للألماني‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭.‬

وتبقى‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬للمدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬الذي‭ ‬يسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬وقاد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬للتقدم
في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬بأداء‭ ‬مقنع‭.‬

وقال‭ ‬كومباني‭ ‬‮«‬نسعى‭ ‬دائما‭ ‬لتقديم‭ ‬أداء‭ ‬مثاليا،‭ ‬ولكن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬فرايبورج‭ ‬أظهر‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الإيقاع‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬مع‭ ‬كل‭ ‬فوز‭ ‬نتخذ‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬المخضرم‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتقدم‭ ‬ببطء‭ ‬في‭ ‬مسارنا‮»‬‭. ‬وتبقى‭ ‬البداية‭ ‬القوية‭ ‬أساس‭ ‬جيد‭ ‬للمواجهات‭ ‬القادمة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬أمام‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬الصاعد‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬والذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬هزم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وستبقى‭ ‬الاختبارات‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وصعوبة
من‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر‭ ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬ضد‭ ‬أبرز‭ ‬منافسيه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وآينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬وشتوتجارت‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهات‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ضد‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ‭. ‬وتعد‭ ‬أولوية‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬هي‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بالفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬33‭ ‬لكنه‭ ‬يتطلع‭ ‬أيضا‭ ‬لتقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أليانز‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬2025‭. ‬وكان‭ ‬الثنائي‭ ‬مولر‭ ‬ونوير‭ ‬متواجدين‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬بايرن‭ ‬نهائي‭ ‬2012‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬يحلمان‭ ‬برفع‭ ‬الكأس‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مشوارهما‭ ‬مع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وتعهد‭ ‬مولر‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

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