Tuesday, 03 September 2024 03:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بداية مثالية لسيتي وليفربول.. ويونايتد يعاني

9/2/2024 7:22:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حقق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وحيدا‭ ‬بوجود‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬كذلك‭.‬

لكن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬مختلفا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لاحتلال‭ ‬المراكز‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬عانى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتشيلسي‭ ‬وتوتنهام‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬مبكرة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬صاعد‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتستعرض‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬الأندية‭ ‬الـ20‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

بدأ‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الموسم‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬خارج
ملعبه‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تشيلسي‭ ‬وويستهام‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬إبسويتش،‭ ‬وتحققت‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الانتصارات‭ ‬بدون‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الإسباني‭ ‬جوسيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬ليأمل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬أفضل‭ ‬مثلما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬للهولندي‭ ‬آرني‭ ‬سلوت،‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول،‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬الألماني‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬المنصب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬رائعا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬3‭/‬صفر،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جدارته‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار‭.‬

وقدم‭ ‬الألماني‭ ‬فابين‭ ‬هوتسلر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبرايتون،‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬أرسنال،‭ ‬ليقدم‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬فيما‭ ‬وضع‭ ‬إيدي‮
‬هاوي‭ ‬مدرب‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬سوق‭ ‬انتقالات‭ ‬كان‭ ‬صعبا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريقه‭ ‬خلف‭ ‬ظهره،‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادلا‭ ‬وحيدا‭.‬

ربما‭ ‬كان‭ ‬بمقدور‭ ‬أرسنال‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬بسيتي‭ ‬وليفربول‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسعة،‭ ‬لولا‭ ‬تعرض‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬للطرد‭ ‬أمام‭ ‬برايتون،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬قوي‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬رائعا‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬ليعزز‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

وكان‭ ‬لدى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬فرص‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬على‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد‭ ‬وليستر‭ ‬سيتي‭ ‬ليواصل‭ ‬أداءه‭ ‬المرضي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬يوناي‭ ‬إيمري‭.‬

وكانت‭ ‬فرق‭ ‬برينتفورد‭ ‬وبورنموث‭ ‬ونوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬بمثابة‭ ‬مفاجأة‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬العشر‭ ‬الأوائل،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬برينتفورد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الدنماركي‭ ‬توماس‭ ‬فرانك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزين‭ ‬رغم‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬المهاجم‭ ‬إيفان‭ ‬توني،‭ ‬فيما‭ ‬نجح‭ ‬أندوني‭ ‬إيراولا‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬المهاجم‭ ‬دومينيك‭ ‬سولانكي،‭ ‬حيث‭ ‬مازال‭ ‬الفريق‭ ‬بدون‭ ‬هزيمة‭ ‬وهو‭ ‬الحال‭ ‬نفسه‭ ‬لنوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬سبيرتو‭ ‬سانتو‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

MENAFN02092024000055011008ID1108628367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث