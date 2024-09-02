بداية مثالية لسيتي وليفربول.. ويونايتد يعاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): حقق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، بداية مثالية قبل فترة التوقف الدولي الأولى في الموسم، لكنه لم يكن وحيدا بوجود ليفربول في المنافسة كذلك.
لكن الأمر كان مختلفا بالنسبة للفرق الأخرى التي تسعى لاحتلال المراكز الأربع الأولى، حيث عانى مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام من خسائر مبكرة، فيما لم يحقق أي فريق صاعد الفوز الأول له في الموسم حتى الآن.
وتستعرض وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أبرز ما قدمته الأندية الـ20 في المسابقة حتى الآن.
بدأ مانشستر سيتي الموسم بشكل رائع حيث فاز خارج
ملعبه على كل من تشيلسي وويستهام ثم فاز بفارق ثلاثة أهداف على ملعبه أمام إبسويتش، وتحققت كل تلك الانتصارات بدون لاعب الوسط الإسباني رودري. ولم يكن الإسباني جوسيب جوارديولا ليأمل في بداية أفضل مثلما هو الحال للهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، الذي خلف الألماني يورجن كلوب في المنصب، وذلك بعدما حقق فوزا رائعا على أرض «أولد ترافورد» أمام مانشستر يونايتد 3/صفر، مؤكدا جدارته بالحصول على تسع نقاط من أصل تسع في بداية المشوار.
وقدم الألماني فابين هوتسلر، المدير الفني لبرايتون، بداية رائعة حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد وتعادل مع أرسنال، ليقدم المدرب البالغ من العمر 31 عاما نفسه في الكرة الإنجليزية، فيما وضع إيدي
هاوي مدرب نيوكاسل، سوق انتقالات كان صعبا بالنسبة لفريقه خلف ظهره، ليحقق فوزين وتعادلا وحيدا.
ربما كان بمقدور أرسنال أن يلحق بسيتي وليفربول في تحقيق تسع نقاط من أصل تسعة، لولا تعرض لاعب الوسط ديكلان رايس للطرد أمام برايتون، ويبدو أن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قوي مثلما كان الموسم الماضي، وحقق فوزا رائعا خارج أرضه على أستون فيلا ليعزز آماله في المنافسة على اللقب.
وكان لدى أستون فيلا فرص بعد الهزيمة أمام أرسنال، كما أنه حصل على ست نقاط بعد فوزين خارج ملعبه على ويستهام يونايتد وليستر سيتي ليواصل أداءه المرضي تحت قيادة مدربه الإسباني يوناي إيمري.
وكانت فرق برينتفورد وبورنموث ونوتنجهام فورست بمثابة مفاجأة مبكرة في الفرق العشر الأوائل، حيث نجح فريق برينتفورد بقيادة مدربه الدنماركي توماس فرانك في تحقيق فوزين رغم الجدل الدائر بشأن مستقبل المهاجم إيفان توني، فيما نجح أندوني إيراولا مع بورنموث في تقديم أداء جيد بعد مغادرة المهاجم دومينيك سولانكي، حيث مازال الفريق بدون هزيمة وهو الحال نفسه لنوتنجهام فورست مع مدربه البرتغالي نونو سبيرتو سانتو الذي حقق خمس نقاط حتى الآن.
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