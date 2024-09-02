بداية مثالية لسيتي وليفربول.. ويونايتد يعاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حقق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وحيدا‭ ‬بوجود‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬كذلك‭.‬

لكن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬مختلفا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لاحتلال‭ ‬المراكز‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬عانى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتشيلسي‭ ‬وتوتنهام‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬مبكرة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬صاعد‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتستعرض‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬الأندية‭ ‬الـ20‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

بدأ‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الموسم‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬خارج

ملعبه‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تشيلسي‭ ‬وويستهام‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬إبسويتش،‭ ‬وتحققت‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الانتصارات‭ ‬بدون‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الإسباني‭ ‬جوسيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬ليأمل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬أفضل‭ ‬مثلما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬للهولندي‭ ‬آرني‭ ‬سلوت،‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول،‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬الألماني‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬المنصب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬رائعا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬3‭/‬صفر،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جدارته‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار‭.‬

وقدم‭ ‬الألماني‭ ‬فابين‭ ‬هوتسلر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبرايتون،‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬أرسنال،‭ ‬ليقدم‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬فيما‭ ‬وضع‭ ‬إيدي‮

‬هاوي‭ ‬مدرب‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬سوق‭ ‬انتقالات‭ ‬كان‭ ‬صعبا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريقه‭ ‬خلف‭ ‬ظهره،‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادلا‭ ‬وحيدا‭.‬

ربما‭ ‬كان‭ ‬بمقدور‭ ‬أرسنال‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬بسيتي‭ ‬وليفربول‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسعة،‭ ‬لولا‭ ‬تعرض‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬للطرد‭ ‬أمام‭ ‬برايتون،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬قوي‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬رائعا‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬ليعزز‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

وكان‭ ‬لدى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬فرص‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬على‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد‭ ‬وليستر‭ ‬سيتي‭ ‬ليواصل‭ ‬أداءه‭ ‬المرضي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬يوناي‭ ‬إيمري‭.‬

وكانت‭ ‬فرق‭ ‬برينتفورد‭ ‬وبورنموث‭ ‬ونوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬بمثابة‭ ‬مفاجأة‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬العشر‭ ‬الأوائل،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬برينتفورد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الدنماركي‭ ‬توماس‭ ‬فرانك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزين‭ ‬رغم‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬المهاجم‭ ‬إيفان‭ ‬توني،‭ ‬فيما‭ ‬نجح‭ ‬أندوني‭ ‬إيراولا‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬المهاجم‭ ‬دومينيك‭ ‬سولانكي،‭ ‬حيث‭ ‬مازال‭ ‬الفريق‭ ‬بدون‭ ‬هزيمة‭ ‬وهو‭ ‬الحال‭ ‬نفسه‭ ‬لنوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬سبيرتو‭ ‬سانتو‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬