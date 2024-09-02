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غوف: أدائي الأسوأ

9/2/2024 7:22:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ودّعت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثالثة،‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬مواطنتها‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬الـ12‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬3‭-‬6،‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬3‭-‬6‭.‬

استغلت‭ ‬نافارو‭ ‬19‭ ‬خطأ‭ ‬مزدوجا‭ ‬و60‭ ‬خطأ‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬ارتكبتها‭ ‬غوف‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و14‭ ‬دقيقة‭.‬

قالت‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬وأقصيت‭ ‬باكرا‭ ‬من‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬تورونتو‭ ‬وسينسيناتي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الصيف‭ ‬الذي‭ ‬أردته‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬70‭ ‬لاعبة‭ ‬أخرى‭ ‬يرغبن‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الصيف‭ ‬الذي‭ ‬مررت‭ ‬به،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ربما‭ ‬أدائي‭ ‬هو‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ20‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يريدون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭. ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يريدون‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭. ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬حاملين‭ ‬للعلم‭. ‬إنها‭ ‬مسألة‭ ‬منظور‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬حملها‭ ‬العلم‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجم‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلّة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭.‬

بهذه‭ ‬الخسارة،‭ ‬تبقى‭ ‬مواطنتها‭ ‬سيرينا‭ ‬ويليامس‭ ‬آخر‭ ‬امرأة‭ ‬دافعت‭ ‬بنجاح‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

أما‭ ‬نافارو،‭ ‬قالت‭ ‬بدورها‭: ‬‮«‬خسرت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬والآن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمر‭ ‬جنوني‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

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