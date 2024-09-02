غوف: أدائي الأسوأ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): ودّعت الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب المصنّفة ثالثة، بعد خسارتها أمام مواطنتها إيما نافارو الـ12 في ثلاث مجموعات 3-6، 6-4، 3-6.
استغلت نافارو 19 خطأ مزدوجا و60 خطأ غير مباشر ارتكبتها غوف لحسم المباراة في ساعتين و14 دقيقة.
قالت غوف التي خرجت من الدور الرابع في ويمبلدون وأقصيت باكرا من أولمبياد باريس، كما في تورونتو وسينسيناتي «لم يكن الصيف الذي أردته».
وأضافت «لكنني أشعر أن هناك 70 لاعبة أخرى يرغبن في الحصول على الصيف الذي مررت به، حتى وإن كان ربما أدائي هو الأسوأ في هذا الوقت من العام».
وتابعت ابنة الـ20 عاما «الكثير من الناس يريدون الوصول إلى الدور الرابع. الكثير من الناس يريدون المشاركة في الأولمبياد. الكثير من الناس يريدون أن يكونوا حاملين للعلم. إنها مسألة منظور»، مشيرة إلى حملها العلم الأمريكي في حفل افتتاح أولمبياد باريس إلى جانب نجم دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه» ليبرون جيمس.
بهذه الخسارة، تبقى مواطنتها سيرينا ويليامس آخر امرأة دافعت بنجاح عن لقبها في البطولة الأمريكية عام 2014.
أما نافارو، قالت بدورها: «خسرت في الدور الأول خلال العامين الماضيين والآن الوصول إلى ربع النهائي أمر جنوني للغاية».
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