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فاندشنايدر يهدي ألمانيا الميدالية الأولى

9/2/2024 7:22:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حصد‭ ‬توماس‭ ‬فاندشنايدر‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬الريشة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬بتتويجه‭ ‬ببرونزية‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬بارالمبياد‭ ‬باريس‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬عاش‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬خارج‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭.‬

ونال‭ ‬فاندشنايدر‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬باراليمبياد‭ ‬باريس‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬جيونج‭ ‬جايجون‭ ‬بمجموعتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬26‭ ‬24‭/ ‬و21‭/‬11‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬الريشة‭.‬

وقال‭ ‬فاندشنايدر‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬حلمت‭ ‬بقدرتي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬الفوز‭ ‬بميدالية‭ ‬لألمانيا‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬الريشة،‭ ‬والآن‭ ‬حققت‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وقضى‭ ‬فاندشنايدر،‭ ‬وهو‭ ‬أب‭ ‬لأربعة‭ ‬أبناء،‭ ‬حوالي‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬النوم‭ ‬داخل‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬بسبب‭ ‬التدريبات‭ ‬الشاقة‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬في‭ ‬هانوفر،‭ ‬ويعود‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬ليندهورست‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬حوالي‭ ‬ساعة‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬تدريبه‭.‬

وأصيب‭ ‬فاندشنايدر‭ ‬بالإعاقة‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬وانتقل‭ ‬بعدها‭ ‬مباشرة‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬الريشة‭ ‬البارالمبية‭.‬

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