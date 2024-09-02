فاندشنايدر يهدي ألمانيا الميدالية الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (د ب أ): حصد توماس فاندشنايدر أول ميدالية في تاريخ ألمانيا في منافسات كرة الريشة في دورة الألعاب البارالمبية، بتتويجه ببرونزية المسابقة في بارالمبياد باريس أمس الاثنين رغم أنه عاش لسنوات عدة في حافلة صغيرة خارج مركز التدريب.
ونال فاندشنايدر الميدالية البرونزية في باراليمبياد باريس بفوزه على الكوري الجنوبي جيونج جايجون بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 26 24/ و21/11 أمس الاثنين في مباراة تحديد المركز الثالث لمنافسات كرة الريشة.
وقال فاندشنايدر: «لطالما حلمت بقدرتي على تحقيق ذلك، الفوز بميدالية لألمانيا يوما ما في منافسات كرة الريشة، والآن حققت ذلك».
وقضى فاندشنايدر، وهو أب لأربعة أبناء، حوالي ستة أعوام في النوم داخل حافلة صغيرة خلال أيام الأسبوع بسبب التدريبات الشاقة التي يخوضها في هانوفر، ويعود في نهاية الأسبوع إلى منزله في ليندهورست الذي يبعد حوالي ساعة عن مكان تدريبه.
وأصيب فاندشنايدر بالإعاقة بعد تعرضه لحادث سيارة في عام 2000 وانتقل بعدها مباشرة لمنافسات كرة الريشة البارالمبية.
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